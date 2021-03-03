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The Hardkiss выпустила клип на лирическую песню Обійми

3 марта 2021, 10:22

Украинская рок-группа The Hardkiss представила новую песню Обійми и сразу выпустила к ней клип.

The Hardkiss
The Hardkiss - новый клип Обійми / кадр из клипа Обійми

Группа The Hardkiss, которая 31 мая готовит концерт на НСК Олимпийскому, представила песню из нового альбома, для которой Юлия Санина предстала в необычном для нее образе.

Юлия Санина записала саундрек для фильма Кати Царык Обійми мене, которая занялась съемками кино после того, как отказалась снимать клипы.

Сюжет клипа разворачивается во время поездки в метро, вокруг главной героини - ее играет Виктория Карпинская.

В клипе Юлия Санина с непривычно короткими волосами появилась в необычном длинном облегающем платье с шикарными вырезами. Она появляется вне сюжета, в роли себя самой, когда поет с группой.

The Hardkiss Обійми смотреть новый клип:

The Hardkiss Обійми - слова и текст песни

Я скучила за цим поглядом

Хлоп’ячим, нестримним, палким

Гарячим, солодким поглядом

Виноградним

Я скучила за цими кроками

Коридорами слів

Словами добрими, добрими

Обійми - гарячі

Слова - холодне золото

Нам краще мовчати

Обійми - гарячі

Чому ж без них так холодно

В твоїх очах себе шукати і не бачити

Я розплела усі загадки

Розбила залізні замки

Аби тільки ти зумів мене

Розпізнати

Мої думки, мої забавки

Так низько мої руки

Нам не вистачало практики

Обійми - гарячі

Слова - холодне золото

Нам краще мовчати

Обійми - гарячі

Чому ж без них так холодно

В твоїх очах себе шукати і не бачити

Обійми - гарячі

Нам краще мовчати

Обійми - гарячі

Чому ж без них так холодно

В твоїх очах себе шукати і не бачити

До этого Юлия Санина предупреждала, что запланированный на 29 мая концерт пройдет по плану со всеми карантинными предосторожностями.

THE HARDKISS Юлия Санина новости шоу бизнеса
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