The Hardkiss выпустила клип на лирическую песню Обійми

Украинская рок-группа The Hardkiss представила новую песню Обійми и сразу выпустила к ней клип.
Группа The Hardkiss, которая 31 мая готовит концерт на НСК Олимпийскому, представила песню из нового альбома, для которой Юлия Санина предстала в необычном для нее образе.
Юлия Санина записала саундрек для фильма Кати Царык Обійми мене, которая занялась съемками кино после того, как отказалась снимать клипы.
Сюжет клипа разворачивается во время поездки в метро, вокруг главной героини - ее играет Виктория Карпинская.
В клипе Юлия Санина с непривычно короткими волосами появилась в необычном длинном облегающем платье с шикарными вырезами. Она появляется вне сюжета, в роли себя самой, когда поет с группой.
The Hardkiss Обійми смотреть новый клип:
The Hardkiss Обійми - слова и текст песни
Я скучила за цим поглядом
Хлоп’ячим, нестримним, палким
Гарячим, солодким поглядом
Виноградним
Я скучила за цими кроками
Коридорами слів
Словами добрими, добрими
Обійми - гарячі
Слова - холодне золото
Нам краще мовчати
Обійми - гарячі
Чому ж без них так холодно
В твоїх очах себе шукати і не бачити
Я розплела усі загадки
Розбила залізні замки
Аби тільки ти зумів мене
Розпізнати
Мої думки, мої забавки
Так низько мої руки
Нам не вистачало практики
Обійми - гарячі
Слова - холодне золото
Нам краще мовчати
Обійми - гарячі
Чому ж без них так холодно
В твоїх очах себе шукати і не бачити
Обійми - гарячі
Нам краще мовчати
Обійми - гарячі
Чому ж без них так холодно
В твоїх очах себе шукати і не бачити
До этого Юлия Санина предупреждала, что запланированный на 29 мая концерт пройдет по плану со всеми карантинными предосторожностями.