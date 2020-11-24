Группа The Hardkiss в новом чувственном клипе показала семью

Юлия Санина и Вал Бебко / Фото: Новое время

Украинская группа The Hardkiss представила клип на песню Все було так, в котором лидеры коллектива впервые показали своего сына Даню.

Видео обнародовано в YouTube. В клипе снялась семья Юлии Саниной и Вала Бебко в полном составе, где музыканты рассказали свою историю и признались друг другу в любви.

"Песня настолько позитивная, уверена, что влюбленные люди будут посвящать ее друг другу. В финале песни я фактически призналась в любви своему мужу, и мы показали нашего сына Даню, который сам захотел сняться в этой истории", — заявила Санина.

Режиссерские работы по клипу выполнил Бебко, который является мужем солистки и продюсером коллектива.

"Лимузин в клипе воплощает в себе наши отношения, в которые мы „сели" много лет назад и „едем". За окном бывает разная погода: и солнце, и грозы. Но нам хорошо в этом лимузине, нам хорошо вдвоем. Самые чувственные кадры для меня всегда — ч/б, поэтому мы миксовали цвет и ч/б, разнообразные атмосферные кадры. Кажется, нам удалось передать атмосферу любви, счастья и полета", - поделился он.