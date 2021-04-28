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Тіна Кароль показала рідкісне зворушливе фото з сином

28 квітня 2021, 12:40

Українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників новим кадром з підрослим сином Веніаміном.

Тирна Кароль
Тирна Кароль / 1+1

Тіна Кароль зворушила шанувальників милими фото, які вона публікує з рідними.

Чоловік Тіни Кароль Євген Огір помер 28 квітня 2013 року. Після фіналу Голосукраїни , і випуску нового альбому, співачка здивувала ніжними кадрами в сторіз свого Instagram.

Тіна опублікувала фото Євгена з крихітним Веніаміном на руках, і підписала фото: "Ти посміхаєшся мені у вічності. Я належу тобі в нескінченності".

Її фанати на сторінці fantina теж опублікували кадри з Євгеном, і запропонували шанувати його пам'ять мовчанням, і не турбувати Тіну Кароль.

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Після цього дівчина показала фото з сином Веніаміном в машині - вони кудись їхали. Тіна продемонструвала мінімум косметики і ніжний образ, а Веніамін злегка посміхнувся для кадру.

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Нагадаємо, Тіна Кароль була одружена з Євгеном з 2008 по 2013 рр. Чоловік Кароль захворів онкологією, і довго боровся з раком шлунка, але помер в 2013 році. Співачка дуже важко пережила смерть чоловіка, і завжди згадує про нього тільки з теплотою і щиро сумує про нього.

Тіна Кароль новини шоу бізнесу
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