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Тина Кароль показала редкое трогательное фото с сыном

28 апреля 2021, 12:40

Украинская певица Тина Кароль впечатлила поклонников новым кадром с подросшим сыном Вениамином.

Тирна Кароль
Тирна Кароль / 1+1

Тина Кароль растрогала поклонников милыми фото, которые она публикует с родными.

Муж Тины Кароль Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года. После финала Голоса, и выпуска нового альбома, певица удивила недными кадрами в сториз своего Instagram.

Певица опубликовала фото Евгения с крошечным Вениамином на руках, и подписала фото: "Ты улыбаешься мне в вечности. Я принадлежу тебе в бесконечности".

Ее фанаты на странице fantina тоже опубликовали кадры с Евгением, и предложили уважить его память молчанием, и не беспокоить Тину Кароль.

После этого девушка показала фото с сыном Вениамином в машине - они куда-то ехали. Тина продемонстрировала минимум косметики и нежный образю Вениамин слегка улыбнулся для кадра.

Напомним, Тина Кароль была замужем за Евгением с 2008 по 2013 гг. Муж Кароль заболел онкологией, и долго боролся с раком желудка, но умер в 2013 году. Певица очень тяжело пережила смерть мужа, и всегда вспоминает о нем только с теплотой и искренне грустит о нем.

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