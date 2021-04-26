Тіна Кароль збиралася завершити кар'єру співачки - відверте зізнання

Тіна Кароль-Скандал / кадр з кліпу

Народна артистка України Тіна Кароль розповіла, що випуску її альбому Красиво передував період, коли вона готова була здатися, і залишити велику сцену.

В інтерв'ю проекту ЖВЛ Тіна Кароль пояснила, як прийшла до того, що потрібно поміняти репертуар, і яку кардинальну зміну в житті приніс їй новий альбом Красиво.

Тіна Кароль в прямому ефірі шоу Голос країни оголосила про те, що готова його покинути, і залишити своє крісло Юлії Саніній. А до цього вона ще й до останнього готувалася "піти красиво" з музики.

"Коли ти відчуваєш, що тобі нічого сказати, то краще зупинитися і піти красиво. А якщо тобі є що сказати, то почни красиво", – розповіла вона на ЖВЛ.

Співачка сказала, що альбом Красиво - це якраз новий період в її житті, який може поміняти багато.

читайте такожТіна Кароль посвітила грудьми в одному халатику у зухвалому кліпі Красиво"Це була заповітна мрія. Я рада, що знову пишу, був період, коли я замовляла пісні. Це особиста перемога. Прийшов час, і можливо тільки зараз я відпускаю минуле. Я пішла на ризик і якщо ти маєш менталітет переможця, то цей ризик виведе тебе на новий рівень. Якщо боїшся ризикувати, то ти в програші. Я - зухвала, але вихована", - каже Тіна.

Вона також зізналася, що при створенні пісень спиралася не на думку фанатів, а на своє бачення образу і музики. І як виявилося, багатьом сподобалося щось нове, хоч і залишилися незадоволені.

Співачка зазначила, що велику роль у створенні нового альбому зіграв Аркадій Александров, з яким вони разом створювали образи для репертуару.

Нагадаємо, після фіналу шоу Голос країни на каналі 1+1 пройшла прем'єра пісень Тіни Кароль з її альбому.

У п'ятницю 23 квітня Кароль презентувала кліп красиво, в якому зухвало посвітила грудьми в одному халатику.

Раніше Тіна Кароль випустила кліп Хороший хлопець, де вона всю пісню танцює в масці і чоловічому вбранні.

Пісня скандал вийшла не за планом через непорозуміння з Олею Поляковою і її публічного висловлювання на адресу Тіни Кароль.

Усі випуски шоу Голос країни 11 можна дивитися онлайн на сайті 1+1 video.