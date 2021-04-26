Тина Кароль собиралась завершить карьеру певицы - откровенное признание

Украинская певица Тина Кароль впервые рассказала, собиралась отказаться выступать на сцене.
Народная артистка Украины Тина Кароль рассказала, что выпуску ее альбома Красиво предшествовал период, когда она готова была сдаться, и оставить большую сцену.
В интервью проекту ЖВЛ Тина Кароль объяснила, как пришла к тому, что нужно поменять репертуар, и какую кардинальную перемену в жизни принес ей новый альбом Красиво.
Тина Кароль в прямом эфире шоу Голос країни объявила о том, что готова его покинуть, и оставить свое кресло Юлии Саниной. А до этого она еще и до последнего готовилась "уйти красиво" из музыки.
"Когда ты чувствуешь, что тебе нечего сказать, то лучше остановиться и уйти красиво. А если тебе есть что сказать, то начни красиво", – рассказала она на ЖВЛ.
Она сказала, что альбом Красиво - это как раз новый период в ее жизни, который может поменять многое.
Читайте такжеТина Кароль посветила грудью в одном халатике в дерзком клипе Красиво"Это была заветная мечта. Я рада, что снова пишу, был период, когда я заказывала песни. Это личная победа. Пришло время, и возможно только сейчас я отпускаю прошлое. Я пошла на риск и если ты имеешь менталитет победителя, то этот риск выведет тебя на новый уровень. Если боишься рисковать, то ты в проигрыше. Я – дерзкая, но воспитанная", - говорит Тина.
Она также призналась, что при создании опиралась не на мнение фанатов, а на свое видение образа и музыки. И как оказалось, многим понравилось что-то новое, хоть и остались недовольные.
Певица отметила, что большую роль в создании нового альбома сыграл Аркадий Александров, с которым они вместе создавали образы для репертуара.
Напомним, после финала шоу Голос країни Перезавантаження на канале 1+1 прошла премьера песен Тины Кароль из ее альбома Красиво.
В пятницу 23 апреля Кароль презентовала клип красиво, в котором дерзко посветила грудью в одном халатике.
Ранее Тина Кароль выпустила клип Хороший парень, где она всю песню танцует в маске и мужском наряде.
Песня Скандал вышла не по плану из-за недоразумения с Олей Поляковой и ее публичного высказывания в адрес Тины Кароль.
Все выпуски шоу Голос країни 11 можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.