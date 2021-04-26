Тина Кароль собиралась завершить карьеру певицы - откровенное признание

Тина Кароль - Скандал / кадр из клипа

Народная артистка Украины Тина Кароль рассказала, что выпуску ее альбома Красиво предшествовал период, когда она готова была сдаться, и оставить большую сцену.

В интервью проекту ЖВЛ Тина Кароль объяснила, как пришла к тому, что нужно поменять репертуар, и какую кардинальную перемену в жизни принес ей новый альбом Красиво.

Тина Кароль в прямом эфире шоу Голос країни объявила о том, что готова его покинуть, и оставить свое кресло Юлии Саниной. А до этого она еще и до последнего готовилась "уйти красиво" из музыки.

"Когда ты чувствуешь, что тебе нечего сказать, то лучше остановиться и уйти красиво. А если тебе есть что сказать, то начни красиво", – рассказала она на ЖВЛ.

Она сказала, что альбом Красиво - это как раз новый период в ее жизни, который может поменять многое.

Читайте такжеТина Кароль посветила грудью в одном халатике в дерзком клипе Красиво"Это была заветная мечта. Я рада, что снова пишу, был период, когда я заказывала песни. Это личная победа. Пришло время, и возможно только сейчас я отпускаю прошлое. Я пошла на риск и если ты имеешь менталитет победителя, то этот риск выведет тебя на новый уровень. Если боишься рисковать, то ты в проигрыше. Я – дерзкая, но воспитанная", - говорит Тина.

Она также призналась, что при создании опиралась не на мнение фанатов, а на свое видение образа и музыки. И как оказалось, многим понравилось что-то новое, хоть и остались недовольные.

Певица отметила, что большую роль в создании нового альбома сыграл Аркадий Александров, с которым они вместе создавали образы для репертуара.

Напомним, после финала шоу Голос країни Перезавантаження на канале 1+1 прошла премьера песен Тины Кароль из ее альбома Красиво.

В пятницу 23 апреля Кароль презентовала клип красиво, в котором дерзко посветила грудью в одном халатике.

Ранее Тина Кароль выпустила клип Хороший парень, где она всю песню танцует в маске и мужском наряде.

Песня Скандал вышла не по плану из-за недоразумения с Олей Поляковой и ее публичного высказывания в адрес Тины Кароль.

Все выпуски шоу Голос країни 11 можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.