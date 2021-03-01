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Полякова заявила, что ее использовали для пиара - Кароль ответила

1 марта 2021, 11:40

Певицы Оля Полякова и Тина Кароль снова обсудили скандал, который был спровоцирован из-за неосторожных слов.

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram

В одном из шоу Оля Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах", что спровоцировало резонансный отклик. Отреагировала и сама Тина Кароль, которая назвала такое поведение "моральным дном".

После временного затишья и интервью Тины Кароль, вышел новый выпуск шоу Светская жизнь, в которой Оля Полякова заявила, что она не думала обижать Тину Кароль, и не имела в виду ее трагедию. В то же время она отметила, что неумелые слова ее были использованы для рекламы песни Скандал Тины Кароль.

"Я — честная, прямолинейная, эмоциональная, но не глупая. Никогда бы не стала шутить про мужа Тины и ее личную трагедию. Я говорила только о том, что правда думаю: что у Тины уже давно очень грустный репертуар. Когда я посмотрела шоу и увидела, насколько это некорректно прозвучало, мне самой стало неприятно и я сразу извинилась. Я всегда искренне приношу извинения. Но прощать меня или делать пиар своей новой песни — это уже самостоятельный выбор человека", - сказала Полякова.

Тина Кароль ответила на слова Оли Поляковой о том, что ее использовали для пиара песни Скандал. Певица отметила, что если бы коллега хотела оценить ее репертуар, то можно было бы не вспоминать о похоронах.

"Да, я вдова, плакала с 27 лет и когда он снится, плачу до сих пор. То, что показали по ТВ — это моральное дно. Вся эта история заслуживает того, чтобы их просто пожалеть. Все вляпались в какой-то скандал. Думаю, что сейчас все сделали выводы. Ну и конечно, тут же максимально коснулись моей сердечной чакры. Хорошо, пусть это ваша надменность, насмешка станет моим пиар ходом для раскрутки песни. Просто тем самым я показала то, что есть вещи, за которые нельзя заступать, это красная линия", - сказала она.

Тина отметила, что зла не держит на Полякову, но все же хочет поговорить, поскольку звезды часто встречаются на концертах и съемочных площадках.

"Свое я получила, она все увидела, все все поняли, все — идем дальше, живем дальше. Я открыта к разговору, я хочу здороваться, когда вижу человека, я не хочу проходить мимо и делать вид, что она прозрачная и я ее не вижу. Это не дружба", - добавила Кароль.

Напомним, что в день премьеры клипа Скандал Тина Кароль про скандал с Олей Поляковой сказала: "Это дно. Давайте оставим это в истории как "не надо". Меня это не тронуло, и я это отпускаю".

Как ранее сообщал Главред, Тина Кароль поставила точку в скандале с Олей Поляковой, которая назвала ее "плакальщицей на похоронах".

Организаторы шоу Маска извинились перед Тиной Кароль, но их слова негативно восприняли поклонники певицы.

Как известно, Тина Кароль была замужем один раз - ее муж Евгений Огир умер после тяжелой борьбы с раком желудка в 2013 году после 5 лет брака.

После этого Тина Кароль воспитывает сына Вениамина сама. В Сети постоянно появляются какие-то слухи о романтических связях Тины Кароль, но она ни разу не представляла мужчину, и официально не объявляла об отношениях.

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