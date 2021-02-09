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"А это точно извинение?": на шоу Маска попросили прощения у Тины Кароль

9 февраля 2021, 16:51

Во время выпуска шоу Маска Оля Полякова публично оскорбила Тину Кароль из-за ее творчества и семейной трагедии.

Тина Кароль - Найди своих
Тина Кароль - Найди своих / кадр из клипа

В выпуске шоу Маска на канале Украина Оля Полякова нелестно высказалась о Тине Кароль, назвав ее "плакальщицей на похоронах", и вызвала целый скандал среди звезд.

На следующий день Полякова записала публичное извинение, в котором сказала, что ее неправильно поняли.

Спустя полнедели после начала скандала авторы шоу "Маска" решили извиниться перед Тиной Кароль.

"Уважаемая Тина, жаль, что фраза звездного детектива шоу Маска была воспринята Вами и Вашими поклонниками как личное оскорбление. Но человек, переживший такую жизненную драму как Вы, может чувствовать мир особенно тонко и уязвимо. Мы сожалеем об этом досадном недоразумении. Канал "Украина" ценит Ваш талант, мы всегда рады видеть Вас на сцене наших концертов и шоу", - написали на официальной странице проекта в Instagram.

В свою очередь пользователи Instagram пришли в ужас от извинений со стороны канала и высказали свое недовольство в комментариях. Причем, об этом написали даже не фанаты творчества Тины Кароль.

"А это точно извинение?", "Простите нас за то, что вы не так все поняли", "Это называется : "Не виноваты мы, это все получилось случайно""

"Не фанат Тіни, але як не гарно", "Нормально все людина сприймає. Це людям які сидять в суддях вашого шоу варто навчитися думати перед тим як щось говорити", "Тем более что это не прямой эфир, могли б уже вырезать".

"А как по-другому должна была быть воспринята данная фраза? Как сказано, так и воспринято. До данной ситуации уважала и Полякову и Тину. Но увы.. так себя вести и так высказываться просто неприемлемо для человека, который сидит в жюри. Полякова просто упала в моих глазах и как певица и как женщина.",

"Максимально странное извинение - личное восприятие и ощущение мира Тиной тут вообще не при чем, фраза "детектива" в шлепках не оставила за собой места для трактований в другом русле. тут все предельно ясно, мерзко и очень низко.", "Самое нелепое, что можно было сделать – перевести стрелки. просто позорно это всё. мерзко. мерзко",

Напомним, Тина Кароль отреагировала на скандальное заявление Оли Поляковой только спустя полтора дня.

Как известно, Тина Кароль была замужем один раз - ее муж Евгений Огир умер после тяжелой борьбы с раком желудка в 2013 году после 5 лет брака.

После этого Тина Кароль воспитывает сына Вениамина сама. В Сети постоянно появляются какие-то слухи о романтических связях Тины Кароль, но она ни разу не представляла мужчину, и официально не объявляла об отношениях.

Тина Кароль Оля Полякова новости шоу бизнеса
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