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"Скандал только начинается": Оля Полякова жестко оскорбила Тину Кароль

7 февраля 2021, 21:08

Полякова объяснила, почему назвала Кароль "плакальщицей".

Полякова попала в скандал / @tina_karol, @polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова в эфире шоу Маска на телеканале Украина назвала свою коллегу, народную артистку Украины Тину Кароль "известной плакальщицей", в результате чего ей пришлось оправдываться перед поклонниками.

Так, на своей странице в Instagram Полякова опубликовала видеоролик, где объяснила, что она имела в виду.

"Это относится исключительно к творчеству и песням Тины Кароль", – заверила певица.

Она отметила, что действительно считает, что в последнее время у Тины Кароль грустный репертуар, но саму артистку она "очень любит и очень уважает и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии, личной истории".

"Поэтому у всех, кого это зацепило, оскорбило, я искренне прошу прощения. А к режиссерам монтажа у меня отдельная просьба: если вы видите, что что-то идет не так и может быть истрактовано неверно, вырезайте, вы же так много хорошего там вырезаете, что остается только то, что жюри неадекватно", – сказала артистка.

При этом многие пользователи скептически отреагировали на извинения Поляковой.

"Ольга, прежде чем что-то говорить, сначала проверьте подключен ли Ваш язык к мозгу!", "Я в шоке, жаль Тину, конечно", "Нравитесь вы мне, Ольга. Но иногда вы ведете себя беспардонно, простите. Вы умная взрослая женщина, уже не ребенок, надо как-то понимать, что можно кого-то обидеть", – написали они в комментариях под видео артистки.

Однако нашлись и те, кто поддержал звезду, согласившись, что у Тины Кароль действительно грустные композиции.

Стоит отметить, что недавно в Instagram Тина Кароль опубликовала видео, на котором певица выглядит расстроенной. При этом она написала: "Скандал только начинается. Потому что сильная".

Как ранее сообщал Главред, украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников откровенным снимком, который она сделала для юбилейного альбома, который вышел в 2020 году.

шоу-бизнес скандал Тина Кароль Оля Полякова
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