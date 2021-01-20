"Невдобно якось": Полякова высказалась по поводу языкового закона в Украине

Оля Полякова / https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Украинская певица Оля Полякова, которая всегда разговаривает по-русски на ломанном украинском обратилась к соцсетям, чтобы поддержать введение новой нормы закона "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой потребителей должны обслуживать на украинском языке.

Оля Полякова записала соответствующее сторис в инстаграме на отдыхе

Певица специально процитировала возмущения в сети фразой "Якось невдобно", рассказывая о том, что успела почитать и услышать о реакции на закон за 4 дня с его введения.

Поскольку родной у Оли Поляковой русский, она не смогла обратиться на чистом украинском языке, но сами возгласы удивления ее дочек по поводу того, что мама перешла на украинский - говорят за себя.Читайте такжеВсе услуги – только на украинском языке: сфера обслуживания перешла на новые правила

"Может сейчас это кого-то и раздражает, но в будущем наши дети будут говорить на украинском и это прекрасно. Ведь для того, чтобы осознать, что ты украинец, надо изучать свой язык, надо на нем говорить. А на каком? Почему мы в нашей стране разговариваем на чужом языке?", - подчеркнула Полякова, напомнив ряд европейских стран и США, в которых использование государственного языка - признак большого патриотизма.

Оля Полякова на суржике высказалась о языковом законе: