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На премьере Голосу країни Тине Кароль устроили сюрприз ко дню рождения

25 января 2021, 18:09

Тине Кароль устроили сюрприз на съемках шоу Голос країни 2021.

Голос Країни
Голос Країни 2021 / 1+1

В воскресенье 24 января на телеканале 1+1 состоялась грандиозная премьера шоу Голос країни. Перезавантаження. Первый эпизод вышел накануне дня рождения звездной тренера Тины Кароль, которую ярко поздравила команда проекта.

В день премьеры ведущие и тренеры впервые собрались вместе в прямом эфире в Facebook и в Instagram, чтобы посмотреть фрагменты первого эпизода вместе со зрителями 1+1. А сегодня утром в студию Сніданку з 1+1 пришел участник команды Димы Монатика Тема Паучек.

Премьера первого эпизода Голосу совпала со съемками второго этапа шоу "Вокальные баттлы" и состоялась накануне дня рождения Тины Кароль.Читайте такжеГолос країни 11 сезон как прошел 1 выпуск 24-01-2021: слепые прослушивания В конце съемок коллеги поздравили артистку прямо на сцене, подарив цветы, диетический морковный торт и спев вместе с залом праздничную песню. Певица была очень удивлена ​​и, не сдерживая эмоций, так прокомментировала неожиданный сюрприз: "Голос країни - это уже мой дом. Я уже не представляю своего дня рождения не на этой сцене".

После этого в 21-00 тренеры и ведущие собрались за просмотром премьеры Голоса. Интересно, что во время прямого эфира именинница Тина Кароль продолжала праздновать день рождения вместе с ними, и угощала своих гостей вкусной пиццей.

Голос Країни
Голос Країни - день рождения Тины Кароль / 1+1

На следующий день Артем Паучек "сдал" своего тренера с потрозами.

"Дмитрий Сергеевич - так мы называем нашего тренера, - всегда говорит, что мы должны учиться на Голосі країни всему, что мы видим - начиная от того, как работать с вокалом, с живым оркестром и заканчивая тем, как нужно вести себя перед камерами", - сказал он.

На проекте Сніданок з 1+1 Тину Кароль также поздравили с днем рождения.

1+1 поздравил Тину Кароль с днем рождения:

Напомним, все новые выпуски шоу Голос країни выходят на 1+1 по воскресеньям в 21-00. Смотреть видео и читать о результатах выпусков можно также на сайте Главред.

Тина Кароль новости шоу бизнеса Голос Країни 11 сезон онлайн
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