Тина Кароль ответила Поляковой на публичное оскорбление

Тина Кароль / Instagram

Оля Полякова "пошутила" на шоу Маска про творчество и личную жизнь Тины Кароль, назвав ее "плакальщицей", и смутив коллег таким публичным заявлением.

После этого вышел новый выпуск шоу Голос, где Тина Кароль - одна из четырех тренеров. Украинцы ждали от певицы какой-то реакции, но она молчала почти день.

Только в ночь на понедельник Тина Кароль опубликовала в сториз ответ на слова Оли Поляковой.

Тина Кароль отметила, что всю жизнь будет плакать за мужем, которого потеряла в 2013 году.

"Ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить, жизнь ради сына! Но не на похоронах, а за здоровья и за силу высоты в близости родственных душ! Моя ты прелесть", - пишет Тина Кароль.

Отметим, что когда в Сети разгорелся скандал из-за заявления Оли Поляковой, сама виновница записала видео, в котором извинилась и свернула вину на режиссеров монтажа канала "Украина", которые якобы должны были "вырезать" ее заявление.

Напомним, что Оля Полякова назвала Тину Кароль "Видома плакальщица на похоронах", обращаясь к Насте Каменских во время съемок шоу Маска. В итоге певица сама ответила на свой вопрос, смутив остальных украинских звезд.

Напомним, что осенью 2020 Тина Кароль выпустила новый альбом - Найти Своих, который произвел фурор среди украинской музыки, и в который вошли самые шикарные ее песни - как новые, так и написанные ранее.

Как известно, Тина Кароль была замужем один раз - ее муж Евгений Огир умер после тяжелой борьбы с раком желудка в 2013 году после 5 лет брака.

После этого Тина Кароль воспитывает сына Вениамина сама. В Сети постоянно появляются какие-то слухи о романтических связях Тины Кароль, но она ни разу не представляла мужчину, и официально не объявляла об отношениях.