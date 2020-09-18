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Тина Кароль выпустила уникальный клип-трилогию "Найти своих"

18 сентября 2020, 17:17

Тина Кароль к 15-летию своего творчества выпустила новый альбом, в котором представила необычный клип-историю из троих песен.

Тина Кароль - Найди своих
Тина Кароль - Найди своих / кадр из клипа

Тина Кароль представила новый альбом и новый клип-трилогию на 18 минут, который рассказывает историю одной героини в разных ситуациях.

В сети уже обсуждают нове песни Тины Кароль и их тексты.

"Клип трилогия Найти своих, состоящая из трех заглавных песен одноименного нового альбома Тины Кароль, является эмоциональным пазлом, который складывается в ответ на вопрос: "В чем кроется счастье?"", - объясняют у Тины.

Режиссер трилогии Стас Морозов объединяет в одну цельную историю три песни-признания певицы: Найти своих, Лодочка и Небо.

"Найти своих - это счастье, потерять - испытание. Но обретение "своих" возможно только тогда, когда перестаешь искать", - говорит Тина, которая своих людей, преданных поклонников давно нашла.

В альбоме Тины Кароль "Найти своих" 17 песен, из них 4 новые:

  1. Найти своих (премьера)
  2. Лодочка (премьера)
  3. Разговор Тины Кароль и Евгения Филатова
  4. Небо (премьера)
  5. Вабити
  6. Разговор Тины Кароль и Юлии Саниной
  7. Вільна
  8. Стихотворение Живая женщина
  9. Сила высоты
  10. Иди на жизнь
  11. Разговор Тины Кароль и Андрея Хлывнюка
  12. Безодня
  13. Разговор Тины Кароль и Дана Балана
  14. Помнишь
  15. Разговор Тины Кароль и Luca Dayz
  16. Blow Your Mind
  17. Білий мішка (премьера)

Тина Кароль - трилогия Найти своих смотреть онлайн клип:

Тина Кароль Найти свои - текст и слова песни

Вспоминаю босиком свое прошлое

Я там не верила как будто

Что будет лучше впереди

Рассыпалась на осколки

Искала большего

Но не могла тебя найти

Ты научил меня не слушать

Глупые сплетни за спиной

Когда чужие лезли в душу

Ты укрывал меня собой

Я знаю прозвучит банально

Но я в первые не боюсь

Иду с закрытыми глазами

И я в тебе не ошибусь

Ты меня нашел среди тысячи лиц

Сердцу горячо слезы на ресницах

Сильнее всех друг друга держим

Я твоя нежность ты мой стержень

Ты меня несешь на руках своих

Радости минут делим на двоих

Оказалось счастье в простом кроется

Найти своих и успокоиться

Найти своих и успокоиться

Мы случайные совпали

В этом городе ветров

Один шаг, одно касание

И мне нет ближе никого

Но в этом море счастье зыбко

И я молчу чтобы не спугнуть

Пускать другим важна картинка

А нам важна лишь суть

Ты меня нашел среди тысячи лиц

Сердцу горячо слезы на ресницах

Сильнее всех друг друга держим

Я твоя нежность ты мой стержень

Ты меня несешь на руках своих

Радости минут делим на двоих

Оказалось счастье в простом кроется

Найти своих и успокоиться

Найти своих и успокоиться

Ты меня нашел среди тысячи лиц

Сердцу горячо слезы на ресницах

Оказалось счастье в простом кроется

Найти своих и успокоиться

Найти своих и успокоиться

Тина Кароль Лодочка - текст и слова песни

Раскололось небо, потеряны в грубости

И зашиты от нежности, доверия минимум

Я неприкаянно гляжу в окно

А ты отчаянно жмёшь на газ своего звездолёта

Чтоб оторваться от земли

И не встречать моих растерянных глаз

А я буду ждать тебя вечность

Слушая космоса бас

В лодочке в маленькой

По морю из собственных слёз

В лодочке в маленькой

Плыву в темноте при свете звёзд

Я вспоминаю летний дождь

В лицо минувшему смотрю

И жду когда же ты придёшь

В моём раю, в моём раю

Я вспоминаю летний дождь

В лицо минувшему смотрю

И жду когда же ты придёшь

В моём раю [x5]

Попутный ветер не рискует

Украсть мой дивный уголок

Обо всем на свете не забуду

Бежим меж волн, шумя потом

Я вспоминаю летний дождь

В лицо минувшему смотрю

И жду когда же ты придёшь

В моём раю, в моём раю

Я вспоминаю летний дождь

В лицо минувшему смотрю

И жду когда же ты придёшь

В моём раю [x5]

Старость разделить хочу с тобой

Печали утолить с тобой

Наедине души не выживают

Мечутся как пузырьки в душе

Окутана покрывалом из твоих лже-слов

Но это всегда было так мило, так игриво

Лодочка, качались облака

Что есть наверняка на небе

Тина Кароль Небо - текст и слова песни

Надежда — мой компас земной, эта фраза

Спета не мной распята тобой, умыта росой

Земля бежит из под ног и это урок

Наш диалог — спущен курок, смущаюсь

Небо смотрит свысока на нас

Небо смотрит свысока (на нас)

На-на-на-на-на-на

А гордость забыта давно

Я преданный раб твоих желаний прораб

Нежно целую и понеслась дерзость

На-на-на-на-на-на

А горечь, а горечь обид

В голове суицид — душим желание

За горло любовь, не моё — наказание

Небо смотрит свысока на нас

Небо смотрит свысока (на нас)

Я скучаю по тебе (по тебе)

И мне не важно

Приму как есть он

Я скучаю по тебе

Ты с ней опять

Я всё равно жду тебя

Чай заварен на столе

Без сахара, лимон

Всё как любил он

Всё как любил он

Смотрит свысока

Смотрит свысока

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