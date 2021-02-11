Тина Кароль поставила точку в скандале с Поляковой

Тина Кароль / Instagram

В украинском медиа поднялся скандал, когда Оля Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах" на шоу Маска.

Тина Кароль уже высказала свое мнение в письменном видео в сториз Instagram, но теперь ей поставили прямой вопрос в эфире.

Как пишет Tsn.ua, в эфире украинского радио перед презентацией новой песни Скандал, Тину Кароль попросили прояснить ситуацию с Олей Поляковой.

Тина Кароль намекнула на "дно, которое мы не имеем право пробивать", предложила не поднимать больше эту тему и отпустить ситуацию. Читайте также"А это точно извинение?": на шоу Маска попросили прощения у Тины Кароль

"Я вообще считаю, что есть дно и мы вообще не имеем права его пробивать. Ведь мы общаемся с населением Украины. Ты и я сидим и говорим на многомиллионную аудиторию, телевидение наше тоже, взращиваем людей. Это наш "чернозем". Что мы туда посеем, то и пожнем. Поэтому, "давайте я сделаю вид, что все видела, но буду сеять только добро. И ты так же", - предложила она в ответ ведущему радио.

Ее не преминули возможности опросить по поводу связи с треком "Скандал", который Тина выпускает 12 февраля. Но певица отметила, что это человеческая фантазия.

Напомним, Тина Кароль отреагировала на скандальное заявление Оли Поляковой только спустя полтора дня.

Как известно, Тина Кароль была замужем один раз - ее муж Евгений Огир умер после тяжелой борьбы с раком желудка в 2013 году после 5 лет брака.

После этого Тина Кароль воспитывает сына Вениамина сама. В Сети постоянно появляются какие-то слухи о романтических связях Тины Кароль, но она ни разу не представляла мужчину, и официально не объявляла об отношениях.