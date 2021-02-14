УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Это позор": Тина Кароль впервые ответила скандальному каналу и Оле Поляковой

14 февраля 2021, 19:43

Тина Кароль публично рассказала о переживаниях из-за выходки Оли Поляковой и про извинения создателей шоу Маска за скандал.

Тина Кароль
Тина Кароль / Світське життя

Тина Кароль впервые затронула роль канала Украины и организаторов шоу Маска в скандале с Олей Поляковой, и ответила на их извинение, которое привело в шок пользователей Сети.

Тина Кароль в интервью блогеру рассказала про свою новую песню и обсудила подробности скандала с Олей Поляковой. Видео блогер опубликовал на своем канале Russell Blog.

Тина Кароль сказала в интервью, что пока что с Олей Поляковой лично не обсуждала инцидент, но была ошеломлена, несмотря на то, что и до и после инцидента относиться к Поляковой нормально.

Особенно Кароль отметила заявление организаторов шоу Маска, на котором произошел инцидент.

"Это бесконтрольность языка, не случайная случайность с ней. Почему так поступили ТРК Украина? Забыли о том, что это телевидение?! Мы общаемся с обществом. Мы лелеем на этой земле людей, их сознание. Мы инфлюинс для них, мы вайб, мы для них ролевая модель. Почему телеканал может позволить себе так поступить? Вот им, кто выпустил эту программу, не без стыда могу сказать: "Позор. Ребята, это позор. Вы показываете, что такое возможно. Читайте такжеТина Кароль представила свой новый хит Скандал на всех площадкахЭто дно! А показать такое в эфире — это пробить дно". И вот сегодня моя реакция. Я понимаю, что в принципе все немного потратили и если я начну дуться... В целом я разволновалась, что я чувствую, что вся страна обо мне говорит. Я стала это ощущать. Тронуло ли меня это? Меня это не тронуло. Мне было все равно! Никто не знает меры печали и горя. Мой репертуар печальный или веселый. Но это вообще только мое решение", - сказала она.

Тина Кароль рассказала, что после высказывания Поляковой проснулась в пять утра, и размышляла. Скандал так поразил певицу, что она решила вырезать слова Поляковой и вставить их в рекламу клипа: "Это была моя идея. Честно? Честно! Мы не договаривались. Я ей не звонила. Мы просто сделали мем, взяли и вырезали ее голос в эфире. Я сделала это своими руками. Потому что пробито моральное дно!".

В свою очередь, Оля Полякова вечером 13 февраля вышла в эфир, где заявила, что у нее проблемы, которые она решает с психологом, и провела сеанс онлайн. В нем Полякова решила потроллить себя сама, и опубликовала отрывок этого эфира в своем Instagram.

"Я прошла такой серьезный и сложный путь, который был полон разочарований и трудностей, мне на хейт вообще наплевать, понимаете? Ведь для кого-то я честная, прямая, откровенная, искренняя и настоящая. Говорю то, что думаю. Могу ошибаться, но умею признавать свои ошибки. могу искренне извиниться – и также искренне могу простить. Я здесь и сейчас, такая, как есть. Думаю, что здесь у меня больше людей, которые могут отличить фальшь от искренности, а пиар от правды", - говорит она.

Напомним, что в день премьеры клипа Скандал Тина Кароль про скандал с Олей Поляковой сказала: "Это дно. Давайте оставим это в истории как "не надо". Меня это не тронуло, и я это отпускаю".

Как ранее сообщал Главред, Тина Кароль поставила точку в скандале с Олей Поляковой, которая назвала ее "плакальщицей на похоронах".

В украинском медиа поднялся скандал, когда Оля Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах" на шоу Маска.

Как известно, Тина Кароль была замужем один раз - ее муж Евгений Огир умер после тяжелой борьбы с раком желудка в 2013 году после 5 лет брака.

После этого Тина Кароль воспитывает сына Вениамина сама. В Сети постоянно появляются какие-то слухи о романтических связях Тины Кароль, но она ни разу не представляла мужчину, и официально не объявляла об отношениях.

Тина Кароль Оля Полякова новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Это позор": Тина Кароль впервые ответила скандальному каналу и Оле Поляковой». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Пожалуйста, молитесь": сын Чапкиса сделал заявление о состоянии отца"Пожалуйста, молитесь": сын Чапкиса сделал заявление о состоянии отца Тина Кароль поставила точку в скандале с ПоляковойТина Кароль поставила точку в скандале с Поляковой "Пропорции идеальны": Ксения Мишина в купальнике показала сексуальные формы"Пропорции идеальны": Ксения Мишина в купальнике показала сексуальные формы "А почему бы и да?": Снежана Бабкина показала грудь на эротическом фото"А почему бы и да?": Снежана Бабкина показала грудь на эротическом фото "Жесткий секс": Настя Ивлеева показала эротическое фото"Жесткий секс": Настя Ивлеева показала эротическое фото
Следующий материал

Последние новости

19:49
Комаровский предупредил о серьезной опасности зимних развлечений украинцев
19:43
"Это позор": Тина Кароль впервые ответила скандальному каналу и Оле Поляковой Видео
19:40
Почему компьютер не видит телефон и что с этим делать
19:32
Гороскоп на 15 февраля для всех: везение в лотереях, предательства и приключения Видео
18:55
Arkane показала новые кадры одной из главных игр 2021-го Deathloop Фото
Реклама
18:47
Путин намерен до сентября присоединить Беларусь и заплатит за это Лукашенко 3,5$ млрд – журналист Видео
18:33
В Украине произошла вспышка опасного вируса Видео
17:53
Гаджет дня: первые в мире наушники с синхронным переводчиком 40 языков
17:52
У Зеленского раскрыли детали удара по ОАСК с сокращением полномочий Видео
17:41
Стало известно, когда в Украине подорожает хлеб Видео
17:23
В Турции объяснили смысл карты с "захватом" территорий соседей
16:59
Как варить какао — самый простой рецепт Видео
16:52
Крупнейший апдейт для Stardew Valley добрался и до консолей
16:52
В моду на весну-лето вернулись ретро-кроссовки в стиле 70-х: фото Фото
16:48
Появилась реакция детского омбудсмена на избиение стоматологом детей в Ровно
16:11
Лидер республиканцев в Сенате резко высказался в адрес Трампа Видео
15:58
Ubisoft передумала: поддержка Tom Clancy’s The Division 2 продлена Видео
15:57
Украинцы погибают от переохлаждения, есть госпитализированные Видео
15:41
В России объявили о триумфальных планах по Северному потоку-2 Видео
15:33
Зеленский из-за гибели военных срочно отправил на Донбасс Тарана и Хомчака Видео
Реклама
15:25
Морозы усилятся, давление повысится: синоптик рассказала, какой будет погода на Сретение Видео
15:24
Путин прямо сказал, что может отключить в России иностранные интернет-сервисы Видео
14:56
В России проходят новые протесты, силовики начали задержания Видео
14:51
Создатели Half-Life готовят новый амбициозный проект Видео
14:35
Стало известно, о чем договорился Зеленский в рамках визита в ОАЭ
14:15
В мобильной версии Google Chrome появилась новая полезная функция
14:09
Россия будет давить на Украину из-за присоединения к энергосистеме Европы - Витренко Видео
14:08
В матче УПЛ вспыхнул расистский скандал Видео
14:06
Путин раскрыл планы России по вопросу спора с Японией за Южные Курилы
13:49
В Киеве пару влюбленных приковали друг к другу цепью Видео
13:20
История с хакерской атакой на CD Projekt Red получила продолжение
13:19
В Европе объяснили, почему нужно заставить Германию отказаться от Северного потока-2 Видео
13:17
Необычные поздравления с Днем святого Валентина в прозе, стихи и картинки
13:15
На Донбассе прогремел взрыв, погибли украинские военнослужащие Видео
12:57
Не дышал 20 минут: под Киевом медики чудом спасли младенца после домашних родов Видео
12:44
Гороскоп на 14 февраля для всех: кому аукнутся любовные приключения, а кому светит прибыль Видео
12:42
Симптомы коронавируса появляются всего лишь у 13% больных – новое исследование Видео
12:31
Новая вакансия в Rockstar намекает на скорый выпуск трейлера GTA 6 Видео
12:10
Ермак раскрыл причины падения рейтинга Зеленского Видео
11:47
Путин открыто признал, что россияне стали хуже жить, и с этим связал протесты Видео
Реклама
11:04
Чудные легкие свитера входят в моду на весну-лето 2021: фото Фото Видео
11:00
В Киеве произошел масштабный прорыв на водопроводе: дорога превратилась в реку Видео
10:43
Врач раскрыла неожиданную пользу кофе Видео
10:41
Эксклюзивный Boeing, 7 резиденций и элитный автопарк: СМИ узнали, как живет Лукашенко Видео
10:22
Игра на повышение: почему в России заговорили о разрыве отношений с ЕС мнение
10:12
Ученые назвали еще один редкий симптом коронавируса Видео
09:48
Илон Маск подчеркнуто вежливо обратился к Путину и пригласил на разговор Видео
09:19
Когда в Украину придет тепло: синоптик назвал дату Видео
08:56
Витренко оценил перспективу отказа от импорта электроэнергии из России Видео
08:50
Лукашенко готовит себе запасной аэродром мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять