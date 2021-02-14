"Это позор": Тина Кароль впервые ответила скандальному каналу и Оле Поляковой

Тина Кароль / Світське життя

Тина Кароль впервые затронула роль канала Украины и организаторов шоу Маска в скандале с Олей Поляковой, и ответила на их извинение, которое привело в шок пользователей Сети.

Тина Кароль в интервью блогеру рассказала про свою новую песню и обсудила подробности скандала с Олей Поляковой. Видео блогер опубликовал на своем канале Russell Blog.

Тина Кароль сказала в интервью, что пока что с Олей Поляковой лично не обсуждала инцидент, но была ошеломлена, несмотря на то, что и до и после инцидента относиться к Поляковой нормально.

Особенно Кароль отметила заявление организаторов шоу Маска, на котором произошел инцидент.

"Это бесконтрольность языка, не случайная случайность с ней. Почему так поступили ТРК Украина? Забыли о том, что это телевидение?! Мы общаемся с обществом. Мы лелеем на этой земле людей, их сознание. Мы инфлюинс для них, мы вайб, мы для них ролевая модель. Почему телеканал может позволить себе так поступить? Вот им, кто выпустил эту программу, не без стыда могу сказать: "Позор. Ребята, это позор. Вы показываете, что такое возможно. Читайте такжеТина Кароль представила свой новый хит Скандал на всех площадкахЭто дно! А показать такое в эфире — это пробить дно". И вот сегодня моя реакция. Я понимаю, что в принципе все немного потратили и если я начну дуться... В целом я разволновалась, что я чувствую, что вся страна обо мне говорит. Я стала это ощущать. Тронуло ли меня это? Меня это не тронуло. Мне было все равно! Никто не знает меры печали и горя. Мой репертуар печальный или веселый. Но это вообще только мое решение", - сказала она.

Тина Кароль рассказала, что после высказывания Поляковой проснулась в пять утра, и размышляла. Скандал так поразил певицу, что она решила вырезать слова Поляковой и вставить их в рекламу клипа: "Это была моя идея. Честно? Честно! Мы не договаривались. Я ей не звонила. Мы просто сделали мем, взяли и вырезали ее голос в эфире. Я сделала это своими руками. Потому что пробито моральное дно!".

В свою очередь, Оля Полякова вечером 13 февраля вышла в эфир, где заявила, что у нее проблемы, которые она решает с психологом, и провела сеанс онлайн. В нем Полякова решила потроллить себя сама, и опубликовала отрывок этого эфира в своем Instagram.

"Я прошла такой серьезный и сложный путь, который был полон разочарований и трудностей, мне на хейт вообще наплевать, понимаете? Ведь для кого-то я честная, прямая, откровенная, искренняя и настоящая. Говорю то, что думаю. Могу ошибаться, но умею признавать свои ошибки. могу искренне извиниться – и также искренне могу простить. Я здесь и сейчас, такая, как есть. Думаю, что здесь у меня больше людей, которые могут отличить фальшь от искренности, а пиар от правды", - говорит она.

Напомним, что в день премьеры клипа Скандал Тина Кароль про скандал с Олей Поляковой сказала: "Это дно. Давайте оставим это в истории как "не надо". Меня это не тронуло, и я это отпускаю".

Как ранее сообщал Главред, Тина Кароль поставила точку в скандале с Олей Поляковой, которая назвала ее "плакальщицей на похоронах".

В украинском медиа поднялся скандал, когда Оля Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах" на шоу Маска.

Как известно, Тина Кароль была замужем один раз - ее муж Евгений Огир умер после тяжелой борьбы с раком желудка в 2013 году после 5 лет брака.

После этого Тина Кароль воспитывает сына Вениамина сама. В Сети постоянно появляются какие-то слухи о романтических связях Тины Кароль, но она ни разу не представляла мужчину, и официально не объявляла об отношениях.