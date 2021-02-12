"Я хочу еще": Тина Кароль готовит новый альбом с песней Скандал

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol/

Украинская певица Тина Кароль 12 февраля представила клип Скандал, в котором с дерзкими танцами и текстом провозглашает настоящий женский манифест.

В эфире шоу Сніданок з 1+1 Тина Кароль обратилась к своим слушательницам, и попросила их быть сильными.

"Это совсем новая энергетика, и новый виток в карьере. Вы думали, я остановлюсь, и мне хватит, но нет - я хочу еще. Я хочу чтобы вы танцевали, чтобы эта песня стала женским манифестом. И если ваш выбор таков - это ваш принципы - будьте им верны, мои дорогие подруги. Желаю, чтобы эта песня стала вашим вайбом, чтобы вы звучали изнутри и вибрировали", - сказала Тина Кароль

Тина Кароль - Скандал / кадр из клипа

"Я необычная в этом клипе - я очень много тренировалась, чтобы ТАК станцевать, и быть такой Тринити-герл, Супергерл. И даже у меня спрашивали, что случилось - я похудела на 6 килограмм", - призналась Тина. Читайте такжеТина Кароль представила свой новый хит Скандал на всех площадках

Тина Кароль сообщила, что сама написала все песни для нового альбома, и анонсировала его выход в 2021 году. Она попробовала сотрудничество с новым экспертом - Артемом, с которым пообещала в будущем познакомить общество.

Также, отвечая на вопрос Руслана Сеничкина про скандал с Олей Поляковой она сказала: "Это дно. Давайте оставим это в истории как "не надо". Меня это не тронуло, и я это отпускаю".

Тина Кароль рассказала о новой песне Скандал:

Как ранее сообщал Главред, Тина Кароль поставила точку в скандале с Олей Поляковой, которая назвала ее "плакальщицей на похоронах".