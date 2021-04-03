Тина Кароль представила новый альбом Красиво и изменила сценический образ

Тина Кароль / Instagram

Певица Тина Кароль похвалилась потрясающим образом, который обновила вместе с альбомом в промо, которое выпустила 2 апреля.

В проморолике к альбому звезда предстала перед камерой в соблазнительном белом платье и туфлях на высоком каблуке.

Волосы собрала в хвост сзади, оставив лишь несколько прядей, которые спадали на лицо. Тина чуть ли не впервые отказалась от красной помады, с которой появлялась на всех публичных мероприятиях после смерти мужа.

В новом альбоме будет 7 песен в танцевальном стиле, которые рассказывают о любви, женской силе и радости к жизни.

"Долгожданная премьера! Наслаждайтесь альбомом "Красиво". Спасибо всем и каждому, что вдохновляли меня. Огромное спасибо команде за красивую реализацию", - прокомментировала премьеру Тина.

Тина Кароль - альбом Красиво - промо:

"С премьерой, наша любовь, которая сносит нам крышу!", "С премьерой, люблю вас! Казахстан с вами!", "Альбом бомба - "это любовь которая сносит нам крышу". З прем'єрою наша Своя", "Тина поздравляю с премьерой!!! Это невероятно, новое и необыкновенное, это огонь, пушка, разрыв. Люблю наша своя", - пишут ей поклонники в коментариях.

Напомним, что в день премьеры песни Скандал з нового альбома Тина Кароль призналась, то впереди новый альбом, и что в нем она полностью сменила образ, а песни вышли совершенно на другую тематику и в другом стиле.

Новый альбом Тины Кароль уже доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках.