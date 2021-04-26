Трагічно загинув учасник Х-фактора, співак та музикант

Загинув Дмитро Курасов

При обвалі шахти в місті Павлограді Дніпропетровської області трагічно загинув учасник Х-фактора і Караоке на Майдані, переможець і лауреат міських, обласних та всеукраїнських вокальних конкурсів Дмитро Курасов, повідомляє обласна газета ТН-Експрес.

Трагедія на шахті в Павлограді сталася 23 квітня. Під час демонтажних робіт стався обвал – одна людина загинула і одна була травмована. Загиблого гірника шукали кілька годин і виявили вже без ознак життя.

Пізніше стало відомо, що загиблий – це 29-річний Дмитро Курасов. Він був відомий, як співак і музикант, переможець багатьох українських вокальних конкурсів і телешоу. Глядачі його пам'ятають по виступу на шоу Караоке на Майдані, а також по участі в Х-фактор.

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В одній з програм Караоке на Майдані Дмитро Курасов став переможцем.

Дмитро Курасов не дожив лише місяць до свого 30-річчя. У нього залишилася дружина і двоє маленьких синів – рік і п'ять років.

Він би відомий в рідному місті, так як брав участь у всіх фестивалях, святах і неодноразово виступав на різних заходах.

"Я не знаю, коли він спав і відпочивав. Він і на шахті працював, і на весіллях співав і грав, і підробляв, і виступав. Він відмінний друг, чоловік і батько. Був справжнім живчиком. Поспішав все встигнути, ніби відчував, що рано піде. Ми не можемо повірити в це горе", - повідомила подруга сім'ї Ірина.

За фатальним збігом обставин, остання пісня у виконанні Курасова- "Як хочеться жити".