Трагічно загинув учасник Х-фактора, співак та музикант

Трагедія на шахті в Павлограді сталася 23 квітня. Під час демонтажних робіт трапився обвал – одна людина загинула і одна була травмована.
При обвалі шахти в місті Павлограді Дніпропетровської області трагічно загинув учасник Х-фактора і Караоке на Майдані, переможець і лауреат міських, обласних та всеукраїнських вокальних конкурсів Дмитро Курасов, повідомляє обласна газета ТН-Експрес.
Трагедія на шахті в Павлограді сталася 23 квітня. Під час демонтажних робіт стався обвал – одна людина загинула і одна була травмована. Загиблого гірника шукали кілька годин і виявили вже без ознак життя.
Пізніше стало відомо, що загиблий – це 29-річний Дмитро Курасов. Він був відомий, як співак і музикант, переможець багатьох українських вокальних конкурсів і телешоу. Глядачі його пам'ятають по виступу на шоу Караоке на Майдані, а також по участі в Х-фактор.
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В одній з програм Караоке на Майдані Дмитро Курасов став переможцем.
Дмитро Курасов не дожив лише місяць до свого 30-річчя. У нього залишилася дружина і двоє маленьких синів – рік і п'ять років.
Він би відомий в рідному місті, так як брав участь у всіх фестивалях, святах і неодноразово виступав на різних заходах.
"Я не знаю, коли він спав і відпочивав. Він і на шахті працював, і на весіллях співав і грав, і підробляв, і виступав. Він відмінний друг, чоловік і батько. Був справжнім живчиком. Поспішав все встигнути, ніби відчував, що рано піде. Ми не можемо повірити в це горе", - повідомила подруга сім'ї Ірина.
За фатальним збігом обставин, остання пісня у виконанні Курасова- "Як хочеться жити".
- Раніше головред писав про те, що українець Андрій Мацевко, який приходив брати участь на Х-Фактор кілька сезонів поспіль, але не проходив на шоу, попався на афері з підробкою документів у Києві.
- Нагадаємо, на початку лютого в Тернополі під час робіт над реконструкцією напірного колектора – риття траншеї глибиною п'ять метрів, стався обвал грунту, під землею опинилися дві людини, їх знайшли мертвими.