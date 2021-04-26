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Трагически погиб участник Х-фактора, певец и музыкант

26 апреля 2021, 20:32

Трагедия на шахте в Павлограде произошла 23 апреля. Во время демонтажных работ произошел обвал – один человек погиб и один был травмирован.

Погиб Дмитрий Курасов

При обвале шахты в городе Павлограде Днепропетровской области трагически погиб участник Х-фактора и Караоке на Майдане, победитель и лауреат городских, областных и всеукраинских вокальных конкурсов Дмитрий Курасов, сообщает областная газета ТН-Экспресс.

Трагедия на шахте в Павлограде произошла 23 апреля. Во время демонтажных работ произошел обвал – один человек погиб и один был травмирован. Погибшего горняка искали несколько часов и обнаружили уже без признаков жизни.

Позже стало известно, что погибший – это 29-летний Дмитрий Курасов. Он был известен, как певец и музыкант, победитель многих украинских вокальных конкурсов и телешоу. Зрители его помнят по выступлению на шоу Караоке на Майдане, а также по участию в Х-фактор.

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В одной из программ Караоке на Майдане Дмитрий Курасов стал победителем.

Дмитрий Курасов не дожил всего месяц до своего 30-летия. У него осталась жена и двое маленьких сыновей – год и пять лет.

Он бы известен в родном городе, так как участвовал во всех фестивалях, праздниках и неоднократно выступал на различных мероприятиях.

"Я не знаю, когда он спал и отдыхал. Он и на шахте работал, и на свадьбах пел и играл, и подрабатывал, и выступал. Он отличный друг, муж и отец. Был настоящим живчиком. Спешил все успеть, будто чувствовал, что рано уйдет. Мы не можем поверить в это горе", - сообщила подруга семьи Ирина.

По роковому стечению обстоятельств, последняя песня в исполнении Курасова - "Как хочется жить".

  • Ранее Главред писал о том, что украинец Андрей Мацевко, который приходил принимать участие на Х-Фактор несколько сезонов подряд, но не проходил на шоу, попался на афере с подделкой документов в Киеве.
  • Напомним, в начале февраля в Тернополе во время работ над реконструкцией напорного коллектора – рытья траншеи глубиной пять метров, произошел обвал грунта, под землей оказались два человека, их нашли мертвыми.
шахты Х-Фактор клиническая смерть Караоке на Майдані
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