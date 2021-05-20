Твій день на 1+1 - назвали імена всіх 6 ведучих і секретної зірки

У день урочистої презентації проекту Твій день, керівництво 1+1 розсекретило, з ким українці будуть тепер спілкуватися щодня.
На телеканалі 1+1 стартує перше в Україні денне інфотейнмент-шоу - Твій День, в якому глядачі разом з ведучими, гостями та експертами зможуть проживати головні події в легкому і невимушеному форматі.
Шостою ведучою нового дня інфотейнмент-шоу стане Ірина Ванникова. Ірина може розговорити кого завгодно і на будь-яку тему, адже має більше 10 років журналістського досвіду в ролі ведучої. До її порад прислухався навіть сам президент України!
Разом з Іриною Ванниковою, проект буде вести шестеро основних ведучих:
- Руслана Писанка,
- Влад Яма,
- Тимур Мірошниченко,
- Стася Ровінська,
- Володимир Рабчун.
- Щочетверга до них приєднуватиметься ведуча Олена Кравець
Нагадаємо, над новим інформаційно-розважальним проектом Твій День працює команда професіоналів Сніданок з 1+1 і ЖВЛ.читайте такожВедуча 1+1 Олена Кравець розповіла про зміну іміджу напередодні прем'єри проекту
Суть нового проекту, який виходитиме в ефір по буднях, в тому, що глядачі разом з ведучими і запрошеними гостями та експертами зможуть прожити головні події в легкому і невимушеному форматі.
Особливістю нового проекту є те, що в прямому ефірі глядачі за допомогою спеціального інтерактиву і коментарів зможуть безпосередньо комунікувати з проектом: висловлювати свою думку і навіть впливати на хід подій в студії - задавати питання, пропонувати теми, брати участь в голосуваннях і опитуваннях та інше.
Шоу Твій день вийде в прямий ефір з 24 травня 2021 року на 1+1. Тоді ж стане відомо ім'я останнього шостого телеведучого.
Нагадаємо, що 6 квітня в Києві пройшла незвичайна промо-акція з учасниками шоу Твій день, яка була останнім етапом співбесіди із зіркам.
Всі випуски проекту Твій день можна буде подивитися онлайн на сайті 1+1 video.