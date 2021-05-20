Твій день на 1+1 - назвали імена всіх 6 ведучих і секретної зірки

Твій день / instagram.com/tviyden_official/

На телеканалі 1+1 стартує перше в Україні денне інфотейнмент-шоу - Твій День, в якому глядачі разом з ведучими, гостями та експертами зможуть проживати головні події в легкому і невимушеному форматі.

Шостою ведучою нового дня інфотейнмент-шоу стане Ірина Ванникова. Ірина може розговорити кого завгодно і на будь-яку тему, адже має більше 10 років журналістського досвіду в ролі ведучої. До її порад прислухався навіть сам президент України!

Разом з Іриною Ванниковою, проект буде вести шестеро основних ведучих:

Руслана Писанка,

Влад Яма,

Тимур Мірошниченко,

Стася Ровінська,

Володимир Рабчун.

Щочетверга до них приєднуватиметься ведуча Олена Кравець

Ірина Ванникова-нова ведуча шоу Твій день / instagram.com/tviyden_official/

Нагадаємо, над новим інформаційно-розважальним проектом Твій День працює команда професіоналів Сніданок з 1+1 і ЖВЛ.читайте такожВедуча 1+1 Олена Кравець розповіла про зміну іміджу напередодні прем'єри проекту

Твій день-ведучі проекту / instagram.com/tviyden_official/

Суть нового проекту, який виходитиме в ефір по буднях, в тому, що глядачі разом з ведучими і запрошеними гостями та експертами зможуть прожити головні події в легкому і невимушеному форматі.

Твій день-ведучі шоу / instagram.com/tviyden_official/

Особливістю нового проекту є те, що в прямому ефірі глядачі за допомогою спеціального інтерактиву і коментарів зможуть безпосередньо комунікувати з проектом: висловлювати свою думку і навіть впливати на хід подій в студії - задавати питання, пропонувати теми, брати участь в голосуваннях і опитуваннях та інше.

Шоу Твій день вийде в прямий ефір з 24 травня 2021 року на 1+1. Тоді ж стане відомо ім'я останнього шостого телеведучого.

Нагадаємо, що 6 квітня в Києві пройшла незвичайна промо-акція з учасниками шоу Твій день, яка була останнім етапом співбесіди із зіркам.

Всі випуски проекту Твій день можна буде подивитися онлайн на сайті 1+1 video.