Твій день на 1+1 - назвали имена всех 6 ведущих и секретной звезды

Твій день / instagram.com/tviyden_official/

На телеканале 1+1 стартует первое в Украине дневное инфотейнмент-шоу - Твій День, в котором зрители вместе с ведущими, гостями и экспертами смогут проживать главные события в легком и непринужденном формате.

Шестой ведущей нового дня инфотейнмент-шоу станет Ирина Ванникова. Ирина может разговорить кого угодно и на любую тему, ведь имеет более 10 лет журналистского опыта в роли ведущей. К ее советам прислушивался даже сам президент Украины!

Вместе с Ириной Ванниковой, проект будет вести шестеро основных ведущих:

Руслана Писанка,

Влад Яма,

Тимур Мирошниченко,

Стася Ровинская,

Владимир Рабчун.

Каждый четверг к ним будет присоединяться ведущая Елена Кравец

Ирина Ванникова - новая ведущая шоу Твій день / instagram.com/tviyden_official/

Напомним, над новым информационно-развлекательным проектом Твій День работает команда профессионалов Сніданок з 1+1 и ЖВЛ.Читайте такжеВедущая 1+1 Елена Кравец рассказала о смене имиджа накануне премьеры проекта

Твій день - ведущие проекта / instagram.com/tviyden_official/

Суть нового проекта, который будет выходить в эфир по будням, в том, что зрители вместе с ведущими и приглашенными гостями и экспертами смогут прожить главные события в легком и непринужденном формате.

Твій день - ведущие шоу / instagram.com/tviyden_official/

Особенностью нового проекта является то, что в прямом эфире зрители с помощью специального интерактива и комментариев смогут напрямую коммуницировать с проектом: выражать свое мнение и даже влиять на ход событий в студии - задавать вопросы, предлагать темы, участвовать в голосованиях и опросах и прочее.

Шоу Твій день выйдет в прямой эфир с 24 мая 2021 года на 1+1. Тогда же станет известно имя последнего шестого телеведущего.

Напомним, что 6 апреля в Киеве прошла необычная промо-акция с учасниками шоу Твій день, которая являлась последним этапом собеседования со звездам.

Все выпуски проекта Твій день можно будет посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.