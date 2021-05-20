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Твій день на 1+1 - назвали имена всех 6 ведущих и секретной звезды

20 мая 2021, 09:43

В день торжественной презентации проекта Твій день, руководство 1+1 рассекретило, с кем украинцы будут теперь общаться каждый день.

Твій день
Твій день / instagram.com/tviyden_official/

На телеканале 1+1 стартует первое в Украине дневное инфотейнмент-шоу - Твій День, в котором зрители вместе с ведущими, гостями и экспертами смогут проживать главные события в легком и непринужденном формате.

Шестой ведущей нового дня инфотейнмент-шоу станет Ирина Ванникова. Ирина может разговорить кого угодно и на любую тему, ведь имеет более 10 лет журналистского опыта в роли ведущей. К ее советам прислушивался даже сам президент Украины!

Вместе с Ириной Ванниковой, проект будет вести шестеро основных ведущих:

  • Руслана Писанка,
  • Влад Яма,
  • Тимур Мирошниченко,
  • Стася Ровинская,
  • Владимир Рабчун.
  • Каждый четверг к ним будет присоединяться ведущая Елена Кравец
Ирина Ванникова
Ирина Ванникова - новая ведущая шоу Твій день / instagram.com/tviyden_official/

Напомним, над новым информационно-развлекательным проектом Твій День работает команда профессионалов Сніданок з 1+1 и ЖВЛ.Читайте такжеВедущая 1+1 Елена Кравец рассказала о смене имиджа накануне премьеры проекта

Твій день
Твій день - ведущие проекта / instagram.com/tviyden_official/

Суть нового проекта, который будет выходить в эфир по будням, в том, что зрители вместе с ведущими и приглашенными гостями и экспертами смогут прожить главные события в легком и непринужденном формате.

Твій день
Твій день - ведущие шоу / instagram.com/tviyden_official/

Особенностью нового проекта является то, что в прямом эфире зрители с помощью специального интерактива и комментариев смогут напрямую коммуницировать с проектом: выражать свое мнение и даже влиять на ход событий в студии - задавать вопросы, предлагать темы, участвовать в голосованиях и опросах и прочее.

Шоу Твій день выйдет в прямой эфир с 24 мая 2021 года на 1+1. Тогда же станет известно имя последнего шестого телеведущего.

Напомним, что 6 апреля в Киеве прошла необычная промо-акция с учасниками шоу Твій день, которая являлась последним этапом собеседования со звездам.

Все выпуски проекта Твій день можно будет посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.

Елена Кравец Руслана Писанка Влад Яма новости шоу бизнеса
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