У Майкла Дугласа трапилася трагедія в сім'ї

Майкл і Кірк Дуглас / Getty Images

Актор Майкл Дуглас нещодавно втратив батька Кірка. Але вчора 29 квітня померла дружина Кірка Дугласа і прийомна мати Майкла Енн. На момент смерті їй було 102 роки.

Енн Дуглас померла майже через рік після смерті свого чоловіка, пише ET online. Енн мирно померла вдома в Беверлі-Хіллз у четвер.

"Мій батько ніколи не вмів зберігати секрети. Енн була прямою протилежністю, - сказав Майкл в офіційній заяві. - Ось чому я був такий зворушений, коли прочитав їх книгу, написану в співавторстві, "Кірк і Енн", в якій вона розповідала про своє раннє життя в Німеччині; її військові роки в окупованому Парижі; і її кар'єру до того, як вона зустріла мого батька. Вона також включила їх особисте листування, яке дало мені нове уявлення про їх шлюб ".

Він підкреслив, що Енн була дуже добра до нього.

"Енн була більше, ніж мачуха, і ніколи не була "злою". Вона виявила найкраще у всіх нас, особливо в нашому батькові. Він ніколи б не зробив таку кар'єру без підтримки і партнерства Анни. Кетрін, я і діти обожнювали її; вона завжди буде в наших серцях", - додав Майкл.

Енн народилася в Ганновері, її ім'я було Енн Байденс. У Німеччині вона провела свою юність, намагаючись вижити в окупованій нацистами Франції. Вона почала працювати в рекламі кіно і вперше зустріла Кірка в 1953 році, коли він запропонував їй роботу свого публіциста в Парижі, щоб знімати "Акт любові".

Їх роман закрутився незабаром після початку роботи. Вони разом знімали "20 000 льє під водою в Карибському морі", а потім він покликав її приїхати в Беверлі-Хіллз після того, як вона закінчила свою роботу на Каннському кінофестивалі в 1954 році. Він зробив пропозицію через шість тижнів після того, як вона прибула в Лос-Анджелес.

Вони одружилися в Лас-Вегасі 29 травня 1954 року, а 50 років по тому, 29 травня 2004 року, влаштували велике свято на честь ювілею. Вона була мачухою Майкла і Джоела Дугласів і народила двох дітей від Кірка - Пітера і Еріка. Ерік помер у 2004 році.

Енн залишила після себе вражаючу благодійну спадщину. На сьогоднішній день Фонд Дугласа вніс понад 118 мільйонів доларів на різні цілі.

У Анни залишилися син Пітер і пасинки Майкл і Джоел; невістки Кейт і Ліза; сім онуків: Кемерон, Ділан, Керіс, Келсі, Тайлер, Джейсон і Райан; двоє правнуків: Луа Іззі і Райдер, батьки яких Кемерон Дуглас і Вівіан Тібес; і сестра Мерле з Берліна..

Про дату прощання і похоронах актор поки що не повідомляв.