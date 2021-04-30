У Майкла Дугласа случилась трагедия в семье

Майкл и Кирк Дуглас / Getty Images

Актер Майкл Дуглас недавно потерял отца Кирка. Но вчера 29 апреля умерла жена Кирка Дугласа и приемная мать Майкла Энн. На момент смерти ей было 102 года.

Энн Дуглас умерла почти через год после смерти своего мужа, пишет ET online. Энн мирно скончалась дома в Беверли-Хиллз в четверг.

"Мой отец никогда не умел хранить секреты. Энн была прямой противоположностью, - сказал Майкл в официальном заявлении. - Вот почему я был так тронут, когда прочитал их книгу, написанную в соавторстве, "Кирк и Энн" , в которой она рассказывала о своей ранней жизни в Германии; ее военные годы в оккупированном Париже; и ее карьере до того, как она встретила моего отца. Она также включила их личную переписку, которая дала мне новое представление об их ухаживании и браке ".

Он подчеркнул, что Энн была очень добра к нему.

"Энн была больше, чем мачеха, и никогда не была "злой". Она выявила лучшее во всех нас, особенно в нашем отце. Папа никогда бы не сделал такую ​​карьеру без поддержки и партнерства Анны. Кэтрин, я и дети обожали ее; она всегда будет в наших сердцах", - добавил Майкл.

Энн родилась в Ганновере, ее имя было Энн Байденс. В Германии она провела свою юность, пытаясь выжить в оккупированной нацистами Франции. Она начала работать в рекламе кино и впервые встретила Кирка в 1953 году, когда он предложил ей работу своего публициста в Париже, чтобы снимать "Акт любви".

Их роман закрутился вскоре после начала работы. Они вместе снимали "20 000 лье под водой в Карибском море", а затем он позвал ее приехать в Беверли-Хиллз после того, как она закончила свою работу на Каннском кинофестивале в 1954 году. Он сделал предложение через шесть недель после того, как она прибыла в Лос-Анджелес.

Они поженились в Лас-Вегасе 29 мая 1954 года, а 50 лет спустя, 29 мая 2004 года, устроили большой праздник в честь юбилея. Она была мачехой Майкла и Джоэла Дугласов и родила двоих детей от Кирка, Питера и Эрика. Эрик умер в 2004 году.

Энн оставила после себя впечатляющее благотворительное наследие. На сегодняшний день Фонд Дугласа внес более 118 миллионов долларов на разные цели.

У Анны остались сын Питер и пасынки Майкл и Джоэл; невестки Кейт и Лиза; семь внуков: Кэмерон, Дилан, Кэрис, Келси, Тайлер, Джейсон и Райан; двое правнуков: Луа Иззи и Райдер, родители которых Кэмерон Дуглас и Вивиан Тибес; и сестра Мерле из Берлина..

О дате прощания и похоронах актер пока что не сообщал.