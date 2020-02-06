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В США умер актер Кирк Дуглас

6 февраля 2020, 02:01

Артист скончался на 104 году жизни.

Кирк Дуглас
Кирк Дуглас умер в 103 года / Фото: Reuters

В США 5 февраля на 104 году жизни умер известный актер Кирк Дуглас.

Об этом сообщает журнал People со ссылкой на его сына, также знаменитого голливудского актера Майкла Дугласа.

"Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино", — заявил Майкл Дуглас.

Кирк Дуглас (имя при рождении Исер Данилович) трижды был номинирован на главную американскую кинопремию. В 1996 году он получил почетный Оскар за выдающиеся достижения в кинематографе, поскольку оставил наследие будущим поколениям. Актер известен по фильмам Спартак, Тропы славы, Чемпион, Злые и красивые, Жажда жизни.

Дуглас также получил мировую славу в качестве писателя. Он написал десять романов и мемуаров. Актер занимает 17-ю строку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино и первое место среди ныне живущих из них.

Напомним, в Санкт-Петербурге на 54-м году жизни умер "последний русский трагик" - актер Дмитрий Бульба, который получил широкую популярность благодаря ролям в сериалах Ментовские войны, Улицы разбитых фонарей, Дорожный патруль.

Как ранее сообщалось, в январе в городе Детройт (штат Мичиган, США) скончался на 81-м году жизни известный советский кинорежиссер Константин Бромберг.

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