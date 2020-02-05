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Умер известный актер из Улиц разбитых фонарей и Ментовских войн

5 февраля 2020, 10:00

Дмитрия Бульбу называли "последним русским трагиком".

Дмитрий Бульба
Дмитрий Бульба - Фото: kino-teatr.ru

В Санкт-Петербурге на 54-м году жизни умер "последний русский трагик" - актер Дмитрий Бульба, который получил широкую популярность благодаря ролям в сериалах Ментовские войны, Улицы разбитых фонарей, Дорожный патруль.

Дмитрий Бульба умер 4 февраля. Что стало причиной смерти артиста, пока что неизвестно.

Начиная с 2000-х годов Дмитрий Бульба почти не работал по специальности. Он часто замыкался в себе, подолгу не выходил на связь, появлялся лишь во второстепенных ролях.

Дмитрий Бульба родился в 1966 году в Ленинграде, окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс Аркадия Кацмана), служил в городском Театре юных зрителей и театре На Литейном. Дебютировал Бульба в кино в 1990 году, снявшись в фильме "Чернов" Сергея Юрского.

"Говорят, что сам Сергей Юрский, снявший Бульбу в фильме "Чернов. Chernov", признавался друзьям и коллегам: "В Санкт-Петербурге есть один молодой артист… Он гений", - говорится в сообщении питерского театра Мастерская.

В целом, Дмитрий Бульба сыграл эпизодические роли в 21 сериале и фильме.

Напомним, в январе в городе Детройт (штат Мичиган, США) скончался на 81-м году жизни известный советский кинорежиссер Константин Бромберг.

26 декабря в Москве ушла из жизни в возрасте 86 лет художественный руководитель театра Современник Галина Волчек

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