В Москве умерла Галина Волчек

Галина Волчек / УНИАН

В одной из московских клиник на 87-м году жизни умерла легендарный режиссер и художественный руководитель театра Современник, народная артистка СССР Галина Волчек.

Такое сообщение опубликовали представители пресс-службы театра.

"Галина Борисовна скончалась", - заявили они.

Информация о дате и времени церемонии похорон в "Современнике" обещали предоставить позднее.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на предварительную версию медиков, к том, что Галина Волчек умерла, привели отек головного мозга и отек легких. Утром в четверг, 26 декабря, у нее начали отказывать органы.

Галина Борисовна Волчек стояла у истоков советского оттепельного театра. В 1956-м она со своим педагогом Олегом Ефремовым и группой молодых выпускников его курса во Школе-студии МХАТ — Лилией Толмачевов, Евгением Евстигнеевым, Игорем Квашой и Олегом Табаковым организовали "Студию молодых актеров", которая спустя некоторое время получила название Театр-студия Современник. С 1972 биография Галины Волчек выглядела так - она стала главным режиссером Современника, а с 1989-го и до самой смерти - его художественным руководителем. Последние годы здоровье Галины Волчек терзали продолжительные болезни. В декабре 2019-го Галину Волчек экстренно госпитализировали. Сперва врачи диагностировали проблемы с сердцем, однако затем началась пневмония и худрук Современника впала в кому. Ее состояние постоянно ухудшалось - постепенно начали отказывать органы и начал атрофироваться мозг

Вечером 26 декабря 2019 Галина Волчек умерла.