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В Москве экстренно госпитализирована Галина Волчек: что случилось

24 декабря 2019, 06:57

Галина Волчек впала в кому и находится в реанимации.

Галина Волчек
Галина Волчек - Фото Фото: Kremlin Pool

В Москве госпитализирована 86-летняя режиссёр Галина Волчек.  В тяжелом состоянии она находится в одной из клиник столицы России.

Волчек увезли на скорой вечером 23 декабря. Как сообщают росСМИ, она впала в кому и находится в реанимации. По предварительным данным, причина недомогания – проблемы с сердцем.

Галина Волчек - народная артистка СССР, полный кавалер ордена За заслуги перед Отечеством. С 1989 года она является художественным руководителем театра Современник.

Напомним, в начале декабря российский шоумен Вальдис Пельш был срочно доставлен в больницу с болями в груди. Пельш страдает заболеванием поджелудочной. У него панкреонекроз.

Россия болезнь кома Галина Волчек новости России
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