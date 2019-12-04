Валдис Пельш экстренно госпитализирован: что случилось

Вальдис Пельш / kino-teatr.ru

Российский шоумен Вальдис Пельш был срочно доставлен в больницу с болями в груди.

Телеведущего Вальдиса Пельша завезли в больницу из-за подозрений на заболевание сердца, пишет РенТВ.

"Валдису Пельшу стало плохо после физических нагрузок. Сейчас медики выясняют, что случилось с артистом", - говорится в сообщении.

Тем временем, сам Вальдис Пельш прокомментировал свою госпитализацию изданию 112.

"Я в институте хирургии имени Вишневского, прохожу плановое обследование. Вечером обещают отпустить", - сказал он.

Валдис Пельш болезнь

Напомним, что Вальдис Пельш страдает заболеванием поджелудочной. У него панкреонекроз.

В 2018 году Пельш принял участие в записи программы Жить здорово!, где рассказал, что страдает от панкреонекроза. По его словам, он дважды испытывал сильнейшие приступы, после которых полностью поменял режим. Шоумен изменил меню и ведет здоровый образ жизни.

Панкреонекроз - болезнь поджелудочной, которая возникает как осложнение от хронического и гнойного панкреатита. Возникает у людей, которые, иногда выпивают и иногда нарушают диету, а не страдают алкоголизмом. панкреонекроз начинается как острое заболевание и сопровождается сильными болями и нарушением работы поджелудочной, но его можно контролировать, соблюдая правила питания.

Если панкреонекроз запустить он может привести с полиорганной недостаточности и смерти.

Валдис Пельш известен как ведущий шоу Угадай мелодию, судья КВН. В период 90-2000 был ведущим более 30 шоу и программ, в том числе новогодних концертов.

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