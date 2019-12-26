У Галины Волчек обнаружили атрофию мозга

Российская режисер и актриса Галина Волчек пребывает в тяжелом состоянии в московской больнице.
Галина Волчек находится в коме на аппарате искусственного жизнеобеспечения в больнице имени Боткина в Москве. Врачи сообщили, что на сегодня, у артистки начали отказывать органы.
У Галины Волчек начались осложнения на сердце и почках, затронут также мозг, пишет издание Mash.
"Из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы развилась атрофия мозга, осложнённая энцефалопатией, начались отёки нижних конечностей", - говорится в сообщении.
Галина Волчек в больнице по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ, и находится в искусственной коме.
Ранее появилась информация, что у Галины Волчек начали отказывать органы