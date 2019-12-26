У Галины Волчек отказывают органы

Галина Волчек / Globallookpress

Российская актриса и режиссер Галина Волчек в тяжелом состоянии находится на аппарате искусственного жизнеобеспечения.

У Галины Волчек, несмотря на лечение, начинают отказывать органы, сообщает издание Факты.

"Препараты пока не помогают — Галина Борисовна крайне нестабильна и находится под постоянным контролем медиков", - говорится в сообщении.

У Галины Волчек диагностировали двухстороннюю пневмонию с осложнениями, из-за которых развился ателектаз — спадение доли легкого, сопровождаемый разрушением тканей внутреннего органа.

Ранее уже сообщалось, что Галина Волчек находится в искусственной коме, но врачи не могут начать активное лечение из-за ее состояния.

В больницу Галина Волчек попала ночью 23 декабря - когда приехала скорая, женщина уже была без сознания.