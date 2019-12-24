Галина Волчек не поддается лечению: обнаружена другая болезнь

Галина Волчек фото / 24 СМИ

Актриса и режиссер Галина Волчек в реанимации не получает активного лечения из-за побочных эффектов от второй болезни, обнаруженной врачами.

У Галины Волчек обнаружили закупорку легочной артерии, но лечение еще невозможно, пишет Mash.

"Ее организм слишком ослаб, в лёгких скопилась жидкость, а давление критически низкое — 40 на 60. Помимо двойной пневмонии у артистки диагностировали тромбоэмболию — закупорку лёгочной артерии", - говорится в сообщении.

Подобное состояние не позволяет проводить активное кардинальное лечение, потому как пациент может просто его не выдержать и умереть.

Врачи сообщили, что Галине Волчек пока что вводят антибиотики, искусственно поддерживают её давление.

Ранее Галине Волчек поставили аппарат искусственного жизнеобеспечения и ввели в искусственную кому.