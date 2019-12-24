Галина Волчек в коме: причины болезни актрисы

Галина Волочек: причины болезни / telegram

Российская режиссер Галина Волчек после попадания в кому была подключена к аппарату искусственного жизнеобеспечения.

Из-за осложнений от пневмонии Галина Волчек впала в кому, и скорая едва успела спасти ей жизнь., пишет Mash.

Галину Волчек находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации.

"Сейчас 86-летняя Волчек в коме, её подключение к ИВЛ стало необходимым из-за осложнения двусторонней пневмонии. Когда приехала скорая, она была уже не в сознании. После госпитализации артистку ввели в медикаментозную кому", - говорится в сообщении.

Российские СМИ утверждают, что актриса и режиссёр Галина Волчек находится в палате реанимации.

За это время врачи установили причину болезни Галины Волочек - к таким последствиям привёл хронический бронхит.

Ранее сообщалось, что Галину Волочек госпитализировали из-за недомоганий с сердцем.