Умер актер из Игры престолов: причина смерти, фильмография, жизнь

Актер сыграл в сериале Игра престолов Старка и двойника Теона Грейджоя.
За день до Рождества в Белфасте скончался актер из знаменитого сериала "Игра Престолов" Эндрю Данбар.
По информации, актер он умер на 31-м году жизни в своем доме. Причины смерти актера не уточняются.
Отметим, в сериале Игра престолов Данбар сыграл Старка и двойника Теона Грейджоя.
Актер Энди Макклей выразил соболезнования семье актера и добавил, что его коллега был тем, кто заставлял окружающих чувствовать себя рядом с ним хорошо.
"Люди всегда чувствовали себя хорошо вокруг него, счастливы, взволнованы работой дня, и когда он был рядом, всегда было очень весело.
Я бы сказала, что большинство из нас чувствовали то же самое, когда мы пришли на съемочную площадку, мы хотели, чтобы Эндрю был там, мы искали его. Он был как гель, который держал нас всех вместе.
Многие люди планируют поехать, чтобы посетить его похороны; актеры, режиссеры, грим и многие, многие другие. Все, кто встречался с Эндрю, любили его.
Он сделал много разных вещей, включая работу в Игре престолов, в котором он был великолепен", - вспомнила Хелен Слоун, фотограф из фильма "Игра престолов".
Эндрю Данбар биография
Был режиссером фильма Untitled. (2013).
Участвовал в написании сценария к фильму Untitled. (2013).
Принимал участие в съемках и озвучивании фильмов: Звездный крейсер Галактика: Лезвие (2007), Garage Sale Mystery (2013), Бетонные ущелья (2010) и др., сериалов: Звездные врата: Вселенная (2009-2011), Стрела (2012-2015), Сверхъестественное (2005-2014) и др.
Как оператор руководил процессом съемок фильма Untitled. (2013).
Выполнял функции продюсера фильмов: Untitled. (2013), Crazy Little Thing (2010).
Эндрю Данбар фильмы
Закатать в асфальт / Dragged Across Concrete (2018) ... Jeffrey
10,00
Путешественники / Travelers (2016-2018) (сериал) ... Wayne
She Who Must Burn (2014) ... Caleb Baarker
4,00
Лепрекон: Начало / Leprechaun: Origins (2014) ... Бен
Плохой город / Bad City (2014) ... Ratface
W.O.S. (2013) ... Sean
Тайна гаражной распродажи / Garage Sale Mystery (2013) ... Adam Iverson
7,70
Стрела / Arrow (2012-2019) (сериал) ... Firefly
Kits (2011) ... Young Dude
Шторм-призрак / Ghost Storm (2011) ... Will
Crazy Little Thing (2010) ... Andy
Башня Познания / Tower Prep (2010) (сериал) ... Connor Owens
Бетонные ущелья / Concrete Canyons (2010) ... Nick Sloane
Charly (2009) ... Charly
Waking from Dead in a Stranger`s Home (2009) ... Mitch 7,50
Звездные врата: Вселенная / Stargate Universe (2009-2011) (сериал) ... Marine Cpl. Gorman
Инопланетное вторжение / Alien Trespass (2009) ... Dick
Улыбка Апреля / Smile of April (2009) ... Charly
Звездный крейсер Галактика: Лезвие / Battlestar Galactica: Razor (2007) ... Marine Dasilva
8,38
Сверхъестественное / Supernatural (2005-2020) (сериал) ... Jake