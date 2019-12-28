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Умер актер из Игры престолов: причина смерти, фильмография, жизнь

28 декабря 2019, 07:20

Актер сыграл в сериале Игра престолов Старка и двойника Теона Грейджоя.

Энрдю Дарман умер 24 декабря
Энрдю Данбар умер 24 декабря / скриншот из фильма Игра престолов

За  день до Рождества в Белфасте скончался актер из знаменитого сериала "Игра Престолов" Эндрю Данбар.

По информации, актер он умер на 31-м году жизни в своем доме. Причины смерти актера не уточняются.

Отметим, в сериале Игра престолов Данбар сыграл Старка и двойника Теона Грейджоя.

Актер Энди Макклей выразил соболезнования семье актера и добавил, что его коллега был тем, кто заставлял окружающих чувствовать себя рядом с ним хорошо. 

"Люди всегда чувствовали себя хорошо вокруг него, счастливы, взволнованы работой дня, и когда он был рядом, всегда было очень весело.

Я бы сказала, что большинство из нас чувствовали то же самое, когда мы пришли на съемочную площадку, мы хотели, чтобы Эндрю был там, мы искали его. Он был как гель, который держал нас всех вместе.

Многие люди планируют поехать, чтобы посетить его похороны; актеры, режиссеры, грим и многие, многие другие. Все, кто встречался с Эндрю, любили его.

Он сделал много разных вещей, включая работу в Игре престолов, в котором он был великолепен", - вспомнила Хелен Слоун, фотограф из фильма "Игра престолов".

Эндрю Данбар биография

Был режиссером фильма Untitled. (2013).

Участвовал в написании сценария к фильму Untitled. (2013).

Принимал участие в съемках и озвучивании фильмов: Звездный крейсер Галактика: Лезвие (2007), Garage Sale Mystery (2013), Бетонные ущелья (2010) и др., сериалов: Звездные врата: Вселенная (2009-2011), Стрела (2012-2015), Сверхъестественное (2005-2014) и др.

Как оператор руководил процессом съемок фильма Untitled. (2013).

Выполнял функции продюсера фильмов: Untitled. (2013), Crazy Little Thing (2010).

Эндрю Данбар фильмы

Закатать в асфальт / Dragged Across Concrete (2018) ... Jeffrey

10,00

Путешественники / Travelers (2016-2018) (сериал) ... Wayne

She Who Must Burn (2014) ... Caleb Baarker

4,00

Лепрекон: Начало / Leprechaun: Origins (2014) ... Бен

Плохой город / Bad City (2014) ... Ratface

W.O.S. (2013) ... Sean

Тайна гаражной распродажи / Garage Sale Mystery (2013) ... Adam Iverson

7,70

Стрела / Arrow (2012-2019) (сериал) ... Firefly

Kits (2011) ... Young Dude

Шторм-призрак / Ghost Storm (2011) ... Will

Crazy Little Thing (2010) ... Andy

Башня Познания / Tower Prep (2010) (сериал) ... Connor Owens

Бетонные ущелья / Concrete Canyons (2010) ... Nick Sloane

Charly (2009) ... Charly

Waking from Dead in a Stranger`s Home (2009) ... Mitch 7,50

Звездные врата: Вселенная / Stargate Universe (2009-2011) (сериал) ... Marine Cpl. Gorman

Инопланетное вторжение / Alien Trespass (2009) ... Dick

Улыбка Апреля / Smile of April (2009) ... Charly

Звездный крейсер Галактика: Лезвие / Battlestar Galactica: Razor (2007) ... Marine Dasilva

8,38

Сверхъестественное / Supernatural (2005-2020) (сериал) ... Jake

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