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Умер режиссер фильмов Чародеи и Приключения Электроника

13 января 2020, 08:52

Режиссер Константин Бромберг скончался в возрасте 80 лет.

Бромберг
Константин Бромберг / Profile

В городе Детройт (штат Мичиган, США) скончался на 81-м году жизни известный советский кинорежиссер Константин Бромберг.

Соответствующее сообщение сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook журналист, режиссер и сценарист Михаил Идов.

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов Чародеи и Приключения Электроника", — написал Идов. 

Константин Бромберг родился в 1939 году в Харькове - тогда УССР. В конце пятидесятых трудился в Агентстве печати "Новости" и режиссером на Воркутинской студии телевидения. В 1965-м Бромберг получил высшее сценарное образование во Всесоюзном государственном институте кинематографии в Москве. Дебютировал в кино в 1968-м - фильмом "Длинный день Кольки Павлюкова". Однако прославился Бромберг как мастер советского кино с фантастическим уклоном. В 1979-м он снял фильм Приключения Электроника - экранизацию повестей о мальчике-роботе Евгения Велтистова, а в 1982-м -  фильм Чародеи (по отдаленным мотивам повести Понедельник начинается в субботу братьев Стругацких). После развала СССР Бромберг эмигрировал в США и прекратил работать в кинематографии.

Напомним, ранее , 26 декабря 2019-го, в Москве умерла легендарный режиссер и художественный руководитель театра Современник Галина Волчек.

фильм Приключения Электроника Константин Бромберг Чародеи
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