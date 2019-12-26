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Умерла Галина Волчек: основные факты биографии режиссера

26 декабря 2019, 20:17

Именитый режиссер была художественным руководителями театра Современник на протяжении 30 лет.

Галина Волчек
Галина Волчек создала и 30 лет возглавляла театр Современник / УНИАН

В Москве 26 декабря ушла из жизни в возрасте 86 лет художественный руководитель театра Современник Галина Волчек. Накануне ее доставили в больницу на машине скорой помощи, причиной госпитализации стало двустороннее воспаление легких.

Галина Волчек – биография

Галина Волчек родилась в Москве 19 декабря 1933 года. Ее отец – известный советский кинорежиссер и оператор Борис Волчек, он был лауреатом нескольких премий РСФСР и профессоров ВГИКа. Его единственная дочь окончила школу-студию МХАТ. В 1956 году вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками школы организовала театр Современник. В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра, в 1989 году — его художественным руководителем.

Олег Ефремов и Галина Волчек

В кино Волчек помнят по картинам Дон Кихот, Берегись автомобиля и Осенний марафон. Однако ее театральное наследие гораздо богаче. Режиссер поставила более 30 спектаклей. В 1978 году она стала первым советским режиссером, прорвавшим культурную блокаду между США и СССР. Волчек поставила пьесу Эшелон Михаила Рощина в театре Alley в Хьюстоне.

В качестве актрисы на театральной сцене она появилась в спектаклях Вечно живые Виктора Розова, Голый король Евгения Шварца, Кто боится Вирджинии Вулф Эдварда Олби.

Знаменитая режиссер делилась опытом и с новым поколением, причем преподавала в основном не в России, а за границей, например, в Нью-Йорке.

В последние годы Волчек почти не снималась в кино и не участвовала в театральных постановках. Она работала театральным режиссером и руководителем Современника.

Галина Волчек - семья

Официально Галина Волчек дважды была замужем. Первый супруг актрисы - знаменитый актер Евгений Евстигнеев, с которым она прожила 9 лет и родила сына Дениса. Сын Волчек и Евстигнеева также не смог уйти из мира кино и стал режиссером.

Второй муж Галины — советский ученый Марк Абелев, доктор технических наук, преподававший в Московском инженерно-строительном институте. Их союз тоже не продлился долго, и супруги развелись.

Третий брак Галины Волчек был гражданским, длился почти 10 лет, но об этом периоде режиссер предпочитает не вспоминать. После этих отношений больше создавать семью она не пыталась, посчитав, что невозможно полностью отдаваться театральной деятельности и при этом быть счастливым семьянином.

Галина Волчек – болезнь

В больницу Волчек попала с пневмонией. Однако коллеги уверяли, что в последние дни Галина Борисовна чувствовала себя абсолютно нормально — еще в воскресенье она была в театре и принимала гостей. Однако уточняется, что с хроническим бронхитом, который спровоцировал воспаление легких, Волчек боролась на протяжении многих лет.

"Галина Волчек курит с молодости, но в последнее время перешла на легкие сигареты из-за состояния здоровья", - добавил источник.

В театре уверяют, что в последнее время режиссер была активной и работала буквально до последнего.

"В четверг она отметила день рождения (Галине Волчек исполнилось 86 лет – ред.). В воскресенье Галина Борисовна была в театре на своем спектакле Крутой маршрут. У нее были гости. Затем Волчек отправилась на открытие бутика в ГУМ", - отмечают коллеги.

Однако известно, что ранее у именитого режиссера были проблемы с сердцем - около пяти лет назад она уже попадала в реанимацию, но тогда врачам удалось стабилизировать ее состояние. В последние годы у Волчек были проблемы со спиной, ей трудно ходить, поэтому она передвигается в инвалидной коляске, а также она страдала из-за гипертонии и межпозвонковой грыжи.

К слову, впервые в инвалидном кресле Волчек заметили в 2017-году в Кремле, когда она получала награду Герой труда Российской Федерации из рук президента России Владимира Путина.

Галина Волчек
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