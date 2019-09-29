Умер Марк Захаров: стало известно о последнем желании великого режиссера

Стало известно о последнем желании Захарова / scandal-journal.com

Легендарный режиссер Марк Захаров умер в Москве 28 сентября в одной из клиник Москвы. Чуть позже стало известно, что известный художественный руководитель "Ленкома" ушел из жизни из-за воспаления легких.

По информации, Захаров за последнее время на больничной койке оказывался два раза, при этом в первый раз он банально не долечился.

Стало известно, что перед началом нового театрального сезона Захаров лег в больницу. 20 август в росСМИ прошло сообщение о том, что именитый режиссер экстренно госпитализирован в реанимацию.

Отметим, тогда 85-летнему Захарову медики поставили диагноз - двустороннее воспаление легких. Но режиссер очень торопился в театр, именно поэтому поспешил выписаться из больницы. В конечном итоге это решение стало для легендарного режиссера фатальным - спустя 10 дней он опять попал к эскулапам, но помочь ему уже не смогли.

"Марк Захаров умер в сознании", - сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

По его словам, еще утром Марк Анатольевич поздоровался с медперсоналом, принял лекарства и сказал, что желает немного поспать. Повернулся к стене, заснул и больше не проснулся.

Кроме того, появилась информация, что умер великий Захаров в Институте трансплантологии и искусственных органов им. Академика Шумакова, куда он попал с повторным воспалением легких.

Читайте такжеМарк Захаров попал в реанимацию: что случилосьНапомним, ранее сообщалось, легендарный российский режиссер, художественный руководитель театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров будет похоронен в Москве.

Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.