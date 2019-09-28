  1. Главная
  3. Stars

Умер Марк Захаров: причина смерти, любимые фильмы, личная жизнь

28 сентября 2019, 14:17

Названа причина смерти знаменитого режиссера Марка Захарова.

Названа причина смерти Марка Захарова
Названа причина смерти Марка Захарова / scandal-journal.com

В субботу, 28 сентября, на 86-м году жизни скончался художественный руководитель московского театра Ленком, легендарный режиссер, народный артист Советского Союза Марк Захаров. Причиной смерти знаменитого режиссёра стало повторное воспаление лёгких.

 "Страшная катастрофа... В больнице в результате повторного воспаления лёгких скончался Марк Анатольевич Захаров", — уточнил росСМИ Варшавер.

Знаменитые фильмы Марка Захарова

В 1976 году он пробует себя в кинематографе. Результатом становится фильм, который зрители знают и любят до сих пор – "12 стульев"  с Андреем Мироновым.

Вскоре выходит кинолента "Обыкновенное чудо".  Трогательная притча о любви в исполнении Александра Абдулова, Евгении Симоновой, Олега Янковского и Евгения Леонова звучит актуально и свежо. Каждый фильм Марка Захарова бьет в точку и становится классикой.

Спустя год состоялась премьера трагикомедии "Тот самый Мюнхгаузен"  по сценарию Григория Горина и на музыку Алексея Рыбникова. На главные роли были выбраны Олег Янковский, Елена Коренева, Инна Чурикова, Игорь Кваша.

Следующим шедевром в фильмографии кинорежиссера стала картина "Формула любви"  о графе Калиостро, мошенничество которого было разоблачено во время гастролей в Санкт-Петербурге, из-за чего авантюристу пришлось скрываться в смоленских землях. Фильм, главные роли в котором исполнили Нодар Мгалоблишвили, Елена Валюшкина, Семен Фарада, Татьяна Пельтцер и другие, снискал любовь зрителей на долгие годы.

Последним вышедшим на экраны кинофильмом Марка Захарова стала антиутопия "Убить дракона", которая появилась в 1988 году.

Личная жизнь Марка Захарова

Личная жизнь Марка Анатольевича сложилась счастливо. 58 лет его музой, верной спутницей и женой была Нина Тихоновна Лапшинова. В молодости она была актрисой, девушка училась вместе с Марком на параллельном курсе. Их знакомство произошло во время совместного выпуска стенгазеты. Интересно, что Нина назвала будущего супруга "Захаров-Презахаров" и этой фразой случайно сразила Марка прямо в сердце.

Сокурсник не стал тянуть с предложением руки и сердца, а Лапшинова легко дала согласие. Первое время Нина была успешнее Марка в профессиональном плане, но благодаря жене Захаров сумел разглядеть в себе талант режиссера. На семейных фото супруги всегда выглядели счастливо.

Спустя 6 лет после свадьбы в семье произошло пополнение – родилась дочь Александра Захарова, ради воспитания которой мать оставила театр. Позднее Саша пошла по стопам мамы. Она успешно реализовала себя под началом отца в его спектаклях и фильмах, оставаясь при этом яркой индивидуальностью. За время службы в театре Александра получила прозвище Принцесса Ленкома.

В 2014-м, на 83-м году жизни, Нина Тихоновна умерла от онкологии. В это время Марк Захаров находился на лечении в Германии из-за повреждения ноги. Отец и дочь тяжело перенесли утрату.

Напомним, ранее сообщалось, в возрасте 86 лет скончался бывший президент Франции Жак Ширак.

режиссер причина смерти Марк Захаров Ленком новости России
Сейчас вы просматриваете новость «Умер Марк Захаров: причина смерти, любимые фильмы, личная жизнь». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:26
"Просто лебл*дь": Волочкова показала формы без белья и нарвалась на критику
14:17
Умер Марк Захаров: причина смерти, любимые фильмы, личная жизнь Видео
13:54
Данилюк решился на отставку: названа вероятная причина
13:37
"Е*аные аферисты, групповое тюремное фото": Порошенко прилетел к Гонтаревой в Лондон "грехи замаливать"
13:30
Гороскоп на сегодня: кому ждать болезненной "вздрючки" и "грызни"
13:03
Черно-белый маникюр осень 2019: что сейчас рисуют на ногтях - фото Фото
12:28
Умер легендарный российский режиссер Марк Захаров
12:10
"Пешеходы подлетели на метр": в Киеве водитель плачевно подрифтовал на парковке ТРЦ Фото Видео
11:44
"Сбежал, пока за жопу не взяли": Порошенко взгрустнул из-за отставки Волкера
11:30
Синоптик предупредил о "погодном сюрпризе" для Киева Фото
11:01
В ход пошли смс-ки: старик Джулиани слил в Сеть сообщение от Волкера
10:59
"Осилит даже рукож*п": как сделать песочное печенье на маргарине Фото
10:55
Во Львове нелепо погиб 13-летний мальчик: подробности трагедии
10:33
У Снуп Дога умер маленький внук
10:32
Почему Данилюк хлопнул дверью, и что с ним будет делать Зеленский мнение
10:25
"Провальная миссия": в России уже нашли причину отставки Волкера
10:01
Танцы на костях пассажиров сбитого Боинга MH17: Малайзия уже не смотрит в сторону России Видео
09:55
В России столкнулись теплоходы, опубликованы фото Фото
09:31
На Запорожье на железной дороге найдены мертвыми три человека
09:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 5 выпуск: кто ушел смотреть онлайн Видео
09:24
Украинцы стали чаще бросать работу: что загоняет в тупик и провоцирует увольнение
09:14
Зеленскому надо прекращать прогибы и учиться на своих ошибках мнение
09:03
Октябрь 2019 - погода: синоптик назвал среднюю температуру в Украине
08:59
Подсластить Москве, как Макрон: в Германии хотят снять антироссийские санкции
08:34
"Касается Путина": Сенцов раскрыл свою маленькую мечту
08:29
"Две руки Кремля": Лавров вставил свои пять копеек в скандал вокруг Трампа и Зеленского
08:25
Зачем адвокат Трампа снова втягивает Украину в скандал мнение
08:05
"Украина – страна компроматов": Трамп показал предвыборный ролик с Зеленским и Порошенко Видео
07:32
Модный макияж на осень 2019: лучшие идеи, тренды, примеры на фото Фото
07:28
Дембель спецпредставителя США в Украине: Волкер подал в отставку Видео
07:03
Скандал со стенограммой Зеленского и Трампа: в чем выиграла Украина мнение
06:43
Работают для всех: диетолог назвала правила быстрого похудения
06:20
Украинцев согреет бабье лето: синоптик рассказал, когда придет осеннее тепло Видео
05:58
Разодрала в клочья: в NASA показали, как черная дыра-убийца "сожрала" звезду Видео
05:37
"Клитор спрячь": Оля Бузова взбудоражила слишком интимным фото
05:10
"Колоссальная война": экс-советник Путина назвал условия возвращения Украине Крыма и Донбасса
04:37
Астролог указал на "скелеты в шкафу" Стрельца
04:05
Знает толк в извращениях: мужчина на вокзале пытался "изнасиловать" конус
03:40
Политолог объяснил, чем станет для Украины замена путинского куратора Суркова
03:09
Эксперт дала пять советов, что делать перед сном, чтобы утро было легким
02:33
"Очень пошло": Дорофеева взволновала откровенным фото
01:52
Сантиметры любви: мужчину заподозрили в воровстве из-за огромного пениса
01:20
Как мотивировать ребенка учиться: названы топ-5 способов
00:56
Эксперт пояснил, почему Крым ждет незавидная судьба после возврата Донбасса
00:24
С чем пить чай, чтобы не поправиться: диетолог дала советы
27 сентября, пятница
23:45
Журналист спрогнозировал, сокрушит ли будущее Трампа беседа с Зеленским
23:33
Каре с челкой – самая обворожительная стрижка 2019-2020 с акцентом на глаза – 33 фото Фото Видео
23:28
Впечатляющий причиндал и борщ: сын помощника Зеленского выложил в Сеть странное фото
23:23
Инвалиды Рады: глава Мининфраструктуры рассказал, чем опасны сидения в парламенте
23:03
"Клуб неудачников": вице-премьер распек СНГ и объяснил, почему Украине там не место Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять