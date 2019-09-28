Умер Марк Захаров: причина смерти, любимые фильмы, личная жизнь

Названа причина смерти Марка Захарова / scandal-journal.com

В субботу, 28 сентября, на 86-м году жизни скончался художественный руководитель московского театра Ленком, легендарный режиссер, народный артист Советского Союза Марк Захаров. Причиной смерти знаменитого режиссёра стало повторное воспаление лёгких.

"Страшная катастрофа... В больнице в результате повторного воспаления лёгких скончался Марк Анатольевич Захаров", — уточнил росСМИ Варшавер.

Знаменитые фильмы Марка Захарова

В 1976 году он пробует себя в кинематографе. Результатом становится фильм, который зрители знают и любят до сих пор – "12 стульев" с Андреем Мироновым.

Вскоре выходит кинолента "Обыкновенное чудо". Трогательная притча о любви в исполнении Александра Абдулова, Евгении Симоновой, Олега Янковского и Евгения Леонова звучит актуально и свежо. Каждый фильм Марка Захарова бьет в точку и становится классикой.

Спустя год состоялась премьера трагикомедии "Тот самый Мюнхгаузен" по сценарию Григория Горина и на музыку Алексея Рыбникова. На главные роли были выбраны Олег Янковский, Елена Коренева, Инна Чурикова, Игорь Кваша.

Следующим шедевром в фильмографии кинорежиссера стала картина "Формула любви" о графе Калиостро, мошенничество которого было разоблачено во время гастролей в Санкт-Петербурге, из-за чего авантюристу пришлось скрываться в смоленских землях. Фильм, главные роли в котором исполнили Нодар Мгалоблишвили, Елена Валюшкина, Семен Фарада, Татьяна Пельтцер и другие, снискал любовь зрителей на долгие годы.

Последним вышедшим на экраны кинофильмом Марка Захарова стала антиутопия "Убить дракона", которая появилась в 1988 году.

Личная жизнь Марка Захарова

Личная жизнь Марка Анатольевича сложилась счастливо. 58 лет его музой, верной спутницей и женой была Нина Тихоновна Лапшинова. В молодости она была актрисой, девушка училась вместе с Марком на параллельном курсе. Их знакомство произошло во время совместного выпуска стенгазеты. Интересно, что Нина назвала будущего супруга "Захаров-Презахаров" и этой фразой случайно сразила Марка прямо в сердце.

Сокурсник не стал тянуть с предложением руки и сердца, а Лапшинова легко дала согласие. Первое время Нина была успешнее Марка в профессиональном плане, но благодаря жене Захаров сумел разглядеть в себе талант режиссера. На семейных фото супруги всегда выглядели счастливо.

Спустя 6 лет после свадьбы в семье произошло пополнение – родилась дочь Александра Захарова, ради воспитания которой мать оставила театр. Позднее Саша пошла по стопам мамы. Она успешно реализовала себя под началом отца в его спектаклях и фильмах, оставаясь при этом яркой индивидуальностью. За время службы в театре Александра получила прозвище Принцесса Ленкома.

В 2014-м, на 83-м году жизни, Нина Тихоновна умерла от онкологии. В это время Марк Захаров находился на лечении в Германии из-за повреждения ноги. Отец и дочь тяжело перенесли утрату.

Напомним, ранее сообщалось, в возрасте 86 лет скончался бывший президент Франции Жак Ширак.