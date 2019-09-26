Жак Ширак / Reuters

Скончался бывший президент Франции Жак Ширак.

Как сообщает агентство France Press со ссылкой на его семью, политик скончался в возрасте 86 лет.

"Президент Жак Ширак мирно скончался сегодня утром в окружении своей семьи", - сказал зять политика Фредерик Салат-Бару.

Жак Ширак - известный французский государственный и политический деятель, он родился 29 ноября 1932 года. Ширак дважды избирался на пост президента Франции и руководил страной с 1995 по 2007 год. Также он трижды занимал пост мэра города Париж.

L'ancien président de la République Jacques Chirac est mort ce jeudi matin à l'âge de 86 ans, a annoncé son gendre Frédéric Salat-Baroux à l' #AFPpic.twitter.com/YlRvcZvWYL — Agence France-Presse (@afpfr) 26 сентября 2019 г.

Занимая руководящие должности в правительстве, он отличался принципиальными взглядами и твердой позицией по отношению ко многим мировым проблемам.

Во внутренней политике Ширак продвигал идеи сокращения налогов и создания программ для помощи безработным, которые вылились в дефицит бюджета и привели к демонстрациям. Он также вынужден был отправить в отставку премьер-министра Алена Жюппе после проведения пенсионной реформы и последовавшей за ней глобальной забастовки.

После ухода с должности Ширак создал именной фонд, который занялся гуманитарной деятельностью.

Оставив пост президента, Ширак стал пожизненно членом Конституционного совета Франции и принимал учстие в его заседаниях. 15 декабря 2011 года был осужден на 2 года условно за превышение служебных полномочий и растрату.

Экс-главу государства обвинили в том, что в период с 1997 по 2005 г, когда он занимал пост мэра французской столицы, создавал фиктивные рабочие места.

Руководивший Францией два срока подряд, Ширак стал первым экс-президентом страны, которого судили и приговорили хоть к условному, но сроку.

Известно, что Ширак страдал от подагры. Также в 2013 году ему сделали операцию на почке, а в 2005 году экс-президент перенес инсульт.

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