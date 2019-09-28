Умер легендарный российский режиссер Марк Захаров

Марк Захаров умер / itogi.ru

В субботу, 28 сентября, на 86-м году жизни скончался художественный руководитель московского театра Ленком, легендарный режиссер, народный артист Советского Союза Марк Захаров.

Захаров умер в Москве, рассказал ТАСС директор Ленкома Марк Варшавер.

По словам собеседника агентства, "умер последний из могикан".

"Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни…", - заявил собеседник.

Когда состоится прощание и пройдут похороны Захарова - будет известно позже.

Напомним, в августе СМИ писали, что Марк Захаров угодил в реанимацию. Журналисты утверждали, что причина госпитализации режиссера - тяжелое двустороннее воспаление легких.

Справка. Марк Захаров родился в Москве в 1933 году, а стал худруком Ленкома в 1973-м. За время работы в театре он поставил свыше 40 спектаклей, в частности, ряд легендарных - Юнона и Авось, Безумный день, или Женитьба Фигаро, Вишневый сад, Пер Гюнт.

Также очень удачно сложилась работа Захарова в кино в качестве кинорежиссера - он работал над созданием фильмов, которые стали очень известными - Формула любви, Обыкновенное чудо и Тот самый Мюнхгаузен.