Марк Захаров попал в реанимацию: что случилось

Марк Захаров / profile.ru

Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Марк Захаров попал в реанимацию с тяжелым двосторонним воспалением легких, пишут российские СМИ,

Согласно данным у 85-летнего худрука Ленкома диагностировали двустороннее воспаление легких, из-за чего его положили в реанимационное отделение больницы.

Отмечается, что режиссер уже несколько дней плохо себя чувствовал, но к медикам обратился когда ему стало хуже - у режиссера возникла тяжелая одышка.

В Ленкоме подтвердили факт госпитализации. В театре надеются, что ничего серьезного не случилось и через два-три дня Марк Захаров может быть выписан.

Марк Захаров создал такие шедевры, как Формула любви, Обыкновенное чудо, Тот самый Мюнхгаузен, 12 стульев. Он автор сценария к фильмам Белое солнце пустыни и Узник замка Иф.

В 2014 году он подписал публичное обращение, которое осуждает оккупацию Россией Крыма, и поддержал Украину.

Ранее стало известно, что Сергей Притула попал в больницу.