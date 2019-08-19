Притула снова попал в больницу и перенес операцию: все подробности

Сергей Притула / пресс-служба

Сергей Притула, который сломал ногу на свой день рождения, перенес уже вторую операцию, и теперь идет на поправку.

Сам Сергей Притула поделился подробностями своего состояния после повторной операции, и планами по реабилитации своим коллегам с Нового Канала.

"Попробую отдохнуть с той ногой. Потому что после первой операции покоя не было: был очень активный предвыборный процесс, я много работал "в полях". Ходил на ток-шоу разные. Потом - период девяти дней съемок Вар'яти-шоу и два дня Страстей по Ревизору. Нога не очень хорошо на это все реагирует. Но у меня наконец будет реабилитационный период. Будем разрабатывать ногу. И если все в порядке, то надеюсь, в первых числах сентября уже начать становиться на ногу и с середины сентября Вар'яти открывают концертный сезон, который продлится до 21-22 декабря", - поведал Притула.

Сергей Притула / Facebook

Он также опубликовал фото из больницы, где в травматологии делал операцию по удалению металла из ноги.

"Ну, надеюсь, больше не увидимся! Железа в организме стало меньше, а кальция больше! Всем крепкого здоровья и хороших выходных!", - подписал он снимок.

На фото видно только кусочек ноги Притули, и его одноместную палату в больнице, которую он с удовольствием покинул.

Ранее Сергей Притула поведал, как и в каком месте получил свой перелом.

Перед этим Притула перенес первую операцию, в которой ему правильно сложили ногу, и вставили металоконструкцию для заживления.