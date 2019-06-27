Притула ложится под нож - что случилось

Сергей Притула ложится на операцию / facebook

Член партии Голос Сергей Притула готовится к операции после перелома, который получил на отдыхе.

Спустя 4 дня после перелома врачи приняли решение назначить операцию и сложить кости у Притулы. Об этом шоумен предупредил в Facebook.

"Врачи сказали, что я - чемпион! Из всех вариантов такой травмы я выбрал самую сложную. Я сказал, что всегда стремлюсь к максимуму). Стационар + операция. Но постараюсь быть активным в сети", - признался он.

Удивительно, что врачи так долго ждали до операции - обычно их стараются делать в кратчайшие сроки, за исключением большого отека при переломе.

Зато за пару дней Сергей Притула успел немного вовлечься в обычную жизнь: "Еще успел дать пару интервью, принять немного гостей и сняться в партийном рекламном ролике. Далее отругали и все запретили)".

Сергей Притула / скриншот

Из-за операции Притула будет недоступен более недели, но прогнозы весьма позитивные - после больницы шоумен намерен активно вернуться к работе.

Сергей Притула / скриншот

"Короче, очень вовремя выпадаю из обоймы. Меня не будет в Киеве неделю-полторы. А когда вернусь, то и по ток-шоу. В конце концов, нога - это не председатель и не руки!Берегите себя и будьте здоровы!", - пишет Притула.

Напомним, что о переломе он сообщил 24 июня в Facebook - показав при этом загипсованную по бедро ногу. Пользователи соцсетями желают скорейшего выздоровлению Сергею, и пишут ободряющие истории об опыте своих операций, перенесенных из-за травм и переломов.

Сергей Притула / скриншот

Напомним, Сергей Притула идет на выборы в парламент в списке партии Вакарчука.