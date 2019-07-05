"Кость пошла спать": Притула объяснил, как сломал ногу

Сергей Притула два месяца проведет в гипсе / facebook

Ведущий на СТБ и Новом каналах Сергей Притула после нескольких недель молчания все же раскрыл тайну своего перелома, который так неудачно получил в день рождения.

Оказывается, Притула случайно оступился, и получил весьма серьезную травму, признался он в интервью Викна.

"На ровном месте поскользнулся возле бассейна и весом своего тела наделал себе проблем", – объяснил он.

Нога сломалась под весом Притули, причем по его словам повреждена и кость и связки.

"Кость пошла спать и связки порвались", - рассказал он.

В результате, у него уже поменяли первый гипс на более профессиональный, и он ждет две недели, чтобы сделать сложную операцию. В результате, после операции, в гипсе придется ходить еще два месяца.

Но Притула шутит, что если на выборы пойдет еще в гипсе, то присягу намерен принимать уже без довеска на ноге.

Притула объяснил, как сломал ногу - смотреть онлайн интервью шоумена:

Напомним, о переломе он сообщил 24 июня в Facebook - показав при этом загипсованную по бедро ногу. Пользователи соцсетями желают скорейшего выздоровлению Сергею, и пишут ободряющие истории об опыте своих операций, перенесенных из-за травм и переломов. А 27 июня он предупредил, что едет в больницу на операцию. Видимо, врачи решили временно отложить операцию из-за плачевного состояния мягких тканей от перелома.