Марк Захаров умер: СМИ узнали место похорон

Марк Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище, узнали журналисты / profile.ru

Легендарный российский режиссер, художественный руководитель театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров будет похоронен в Москве.

Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище, пишет Интерфакс со ссылкой на источник в окружении режиссера.

По словам собеседника агентства, такое решение относительно похорон Захарова уже принято.

"Марка Анатольевича похоронят на Новодевичьем кладбище…", - заявил источник.

Ранее сообщалось, что Марк Захаров умер в Москве 28 сентября в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Позже стала известна причина смерти Захарова - повторное воспаление легких.