Учасники Голосу країни 11 розповіли, чого боялися на проекті найбільше

Голос країни 2021 / 1+1

Фінал шоу Голос Перезавантаження пройшов в ніч на 26 квітня на каналі 1+1. Перемогу здобув Сергій Лазановський, тренером якого була Надія Дорофєєва.

Напередодні фіналу кожен з чотирьох учасників відверто зізнався в інтерв'ю Главреду, що для нього найстрашніше у фіналі - і це не поразка під час останнього голосування, а неякісний виступ.

"Я більше боюся погано заспівати. У будь - якому випадку дійти до суперфіналу для людини, яку вже виганяли з шоу - це вже велика перемога. На проект я йшов не по кубком, а за тим, щоб отримати свого глядача і слухача", - зізнався Сергій Лазановський.

До нього приєдналися колеги. Тьома Павучок нагадав, що погано заспівана пісня потім назавжди залишиться в мережі.читайте такожСергій Лазановський розповів про плани на кар'єру і свій головний страх

"Найгірше - заспівати погано. Перемога залежить від глядача, а заспівати погано - потім це в інтернеті буде сидіти вічно. І неприємно буде, коли побачиш, що ти гідно ні переміг. А коли ти добре співав, можеш говорити, що гідно повівся у фіналі", - пояснив він.

Для Сергія Нейчева поганий виступ - значить підвести своїх фанатів і глядачів проекту.

"Гірше для мене буде погано заспівати - підвести людей, які мене слухають. Треба красиво виступити, поставити "жирну" красиву крапку, і потім піти. А після перемоги, я хочу поїхати додому до родичів, морально відпочити, хоча мені буде не вистачати всього", - пояснив співак.

Юлія Тимочко зазначила, що перемога не така важлива в порівнянні з якісним номером і прекрасним виконанням.

"Погано заспівати. Тому що - ну і що, що я не перемогла? А якщо я погано заспівала - це будуть пам'ятати завжди, не хочу так", - каже чемпіонка Тіни Кароль.

Нагадаємо, що фінал шоу Голос можна дивитися онлайн на сайті 1+1 video.