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Участники Голосу країни 11 рассказали, чего боялись на проекте больше всего

27 апреля 2021, 16:54

Финалисты Голосу країни 2021 поделились, чего опасались во время последних выступлений больше, чем проиграть.

Голос країни 2021
Голос країни 2021 / 1+1

Финал шоу Голос Перезагрузка прошел в ночь на 26 апреля на канале 1+1. Победу одержал Сергей Лазановський, тренером которого была Надежда Дорофеева.

Накануне финала каждый из четырех участников откровенно признался в интервью Главреду, что для него самое страшное в финале - и это не поражение во время последнего голосования, а некачественное выступление.

"Я больше боюсь плохо спеть. В любом случае дойти до суперфинала для человека, которого уже выгоняли с шоу - это уже большая победа. На проект я шел не по кубком, а за тем, чтобы получить своего зрителя и слушателя", - признался Сергей Лазановський.

К нему присоединились коллеги. Тёма Паучек напомнил, что плохо спета песня потом навсегда останется в Сети.Читайте такжеСергей Лазановский рассказал о планах на карьеру и своем главном страхе

"Хуже всего - спеть плохо. Победа зависит от зрителя, а спеть плохо - потом это в интернете будет сидеть вечно. И неприятно будет, когда увидишь, что ты достойно ни победил. А когда ты хорошо пел, можешь говорить, что достойно повел себя в финале ", - пояснил он.

Для Сергея Нейчева плохое выступление - значит подвести своих фанатов и зрителей проекта.

"Хуже для меня будет плохо спеть - подвести людей, которые меня слушают. Надо красиво выступить, поставить "жирную" красивую точку, и затем уйти. А после победы, я хочу поехать домой к родственникам, морально отдохнуть, хотя мне будет не хватать всего", - пояснил певец.

Юлия Тимочко отметила, что победа не так важна по сравнению с качественным номером и прекрасным исполнением.

"Плохо спеть. Потому что - ну и что, что я не победила? А если я плохо спела - это будут помнить всегда, не хочу так", - говорит чемпионка Тины Кароль.

Напомним, что финал шоу Голос можно смотреть онлайн на сайте 1+1 video.

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