Україна пройшла у фінал Євробачення 2021 - як оцінили пісню глядачі

Go-A / кадр з виступу на Євробаченні

Увечері 18 травня пройшов перший півфінал Євробачення в Ротердамі, на якому Україна виступила під номером 15 - передостанньою.

Гурт Go-A вразив етно-шармом під час свого виступу, який проходив українською мовою.

За результатами голосування глядачів Євробачення 2021 Україна пройшла в суперфінал шоу, потрапивши в десятку переможців півфіналу.

Євробачення 2021 - переможці першого півфіналу

Норвегія,

Ізраїль,

Росія,

Азербайджан,

Мальта,

Литва,

Кіпр,

Швеція,

Бельгія,

Україна

Україну назвали останньою під час оголошення переможців, але це не означає, що Go-A виступили гірше - переможців називали у випадковому порядку.

Менше ніж за годину після публікації відео з українською піснею, воно набрало 175 тисяч переглядів і вирвалося в лідери серед інших учасників. Глядачі Євробачення з інших країн засипають українських музикантів компліментами.

Виступ Go-A на Євробаченні - реакція соцмереж

Серед побажань серед іноземних глядачів - висока оцінка того, що українці заспівали рідною мовою.

"Песма је одлична, најбоља! Тако треба, певати на свом језику, донети нешто своје културе, а не све по истом шаблону и на енглеском! Украјина, победник!!!", "Єдина пісня, яка зберегла національність. З любов'ю з Польщі", "В очікуванні кваліфікації у мене мало не стався серцевий напад. O ІДЕМО УКРАЇНО! 12 очок від Сербії", "Казкова пісня - дуже пишаюся своєю Україною. Привіт з Дубліна. Удачі, народ!", "Вагома заявочка на перемогу. Найкращий виступ сьогоднішнього вечора. До кінця чекали і вірили що ви пройдете у фінал. Вболівали як за свого. Молодець. Казахстан в Вас вірить, народ. Запалюйте", "Боже це якийсь оргазм для вух, повний транс, скажена енергетика" - пишуть в коментарях.

У коментарі українським журналістам після виступу члени Go-A зізналися, що знаходяться під емоціями від виступу.

Нагадаємо, перед виступом у першому півфіналі Go-A увірвалися в лідери Євробачення 2021 за прогнозами букмекерів.