Учасниця другого півфіналу розкрила деталі виступу на Євробаченні 2021

Наталія Гордієнко виступає за Молдову в Євробаченні 2021 / Master Management 360

Цього тижня проходить найочікуваніший пісенний конкурс Європи - Євробачення-2021. Щодня йдуть репетиції учасників, відбулося урочисте відкриття конкурсу - Бірюзова доріжка. Також пройшов перший півфінал конкурсу.

Однією з фавориток Євробачення у другому півфіналі є співачка Наталія Гордієнко, яка цього року представляє Молдову з солодким хітом Sugar. У артистки українське коріння, про що говорить і її прізвище.

За лаштунками Наталя розповіла всі подробиці конкурсу.

"Всі учасники прилетіли до Нідерландів на початку травня. І відразу потрапили в атмосферу конкурсу, тільки з одним застереженням - в 2021 році всім артистам і їх делегаціям зробили тести і постійно контролюють здоров'я. Дуже багато подій цього року скасували.читайте такожЕксперт пояснила, чим Go-A підкорили глядачів Євробачення 2021

А ось урочисте відкриття цього року пройшло не на червоній доріжці, а на бірюзовій! Це було незвично і задавало більш грайливий настрій. Коли я вийшла на доріжку, мені згадалися креативні та яскраві декорації мого кліпу Sugar.

Наталія Гордієнко / Master Management 360

Шкода, що Роттердам ми бачимо з вікна нашого командного автобуса або з вікон готелю. Дуже щільний графік репетицій та інтерв'ю, втомлює, проте, я абсолютно щаслива! Результати перевершують всі очікування. Мною пильно цікавляться зарубіжні ЗМІ. Шкода, багато хто не зміг приїхати, тому щодня до глибокої ночі спілкуюся з журналістами онлайн. Мені дуже приємно, що нас так хвалять і дуже тепло приймають! Слідкуйте за моїми сторіс і дізнаєтеся докладніше про наші круті пригоди! Go Sugar! Go Moldova!"- розповіла Наталія Гордієнко.

Над постановкою конкурсного номера Sugar працював Грецький режисер Фокас Евангелінос, який вже кілька разів підкорював глядачів Євробачення постановками для конкурсантів. У номері Наталії Гордієнко будуть елементи хореографії з кліпу Sugar, який був знятий в Києві. На сцені співачка з'явиться з харизматичними танцюристами (з балету Freedom), вся дія відбувається на рухомій платформі, що нагадує кубик цукру. На цьому побудований весь номер.

Наталія Гордієнко на бірюзовій доріжці / Master Management 360

"Начебто виглядає все легко, але я вас запевняю - це дуже складно. Мені не тільки потрібно представляти в голові "малюнок номера", а ще співати, танцювати, працювати на камери. Під час півфіналу 20 травня Все буде на вищому рівні і я заряджу вас усіх найпозитивнішими емоціями!",- поділилася співачка.

Ексклюзивну сукню для виступу Наталії Гордієнко на Євробаченні створював всесвітньо відомий модельєр з Лівану - Zuhair Murad! Заслуговують на увагу і єдині в своєму роді туфлі, на виготовлення яких пішло 9000 кристалів Swarovski.

Наталія Гордієнко / Master Management 360

"Я хочу принести людям посмішку і позитив! У цей непростий час, нам не вистачає гормону щастя. І якщо люди в залі і біля екранів, подивившись мій номер на Євробаченні, посміхнуться і хоч ненадовго забудуть про свої проблеми, значить все це не дарма! Ми готуємо гарний, яскравий номер. Повірте, буде жарко! Ми націлені на високі результати. Євробачення - величезний майданчик для реалізації, досвіду і знайомства з талановитими людьми! Пригодам бути і я хочу отримати від цього максимальне задоволення!"- додала Наталя.

Нагадаємо, що другий півфінал відбудеться 20-го травня і Гордієнко виступає під номером 7, а 22 травня - фінал Євробачення 2021.

У першому півфіналі вже виступила Україна з піснею Шум гурту Go-A. українці пройшли у фінал, а пісня продовжує набирати перегляди в Ютуб-каналі Євробачення.