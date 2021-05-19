Участница второго полуфинала раскрыла детали выступления на Евровидении 2021

Наталья Гордиенко выступает за Молдову в Евровидении 2021 / Master Management 360

На этой неделе проходит самый ожидаемый песенный конкурс Европы - Евровидение-2021. Ежедневно идут репетиции участников, состоялось торжественное открытие конкурса - бирюзовая дорожка. Также прошел первый полуфинал конкурса.

Одной из фавориток Евровидения во втором полуфинале является певица Наталья Гордиенко, которая в этом году представляет Молдову со сладком хитом Sugar. У артистки украинские корни, о чем говорит и ее фамилия.

За кулисами Наталья рассказала все подробности конкурса.

"Все участники прилетели в Нидерланды в начале мая. И сразу попали в атмосферу конкурса, только с одной оговоркой — в 2021 году всем артистам и их делегациям сделали тесты и постоянно контролируют здоровье. Очень много событий в этом году отменили.Читайте такжеЭксперт объяснила, чем Go-A покорили зрителей Евровидения 2021

А вот торжественное открытие в этом году прошло не на красной дорожке, а на бирюзовой! Это было необычно и задавало более игривый настрой. Когда я вышла на дорожку, мне вспомнились креативные и яркие декорации моего клипа Sugar.

Наталья Гордиенко / Master Management 360

Жаль, что Роттердам мы видим из окна нашего командного автобуса или из окон гостиницы. Очень плотный график репетиций и интервью, устаём, тем не менее — я абсолютно счастлива! Результаты превосходят все ожидания. Мной пристально интересуются зарубежные СМИ. Жаль, многие не смогли приехать, поэтому ежедневно до глубокой ночи общаюсь с журналистами онлайн. Мне очень приятно, что нас так хвалят и очень тепло принимают! Следите за моими сторис и узнаете подробнее о наших крутых приключениях! Go Sugar! Go Moldova!" — рассказала Наталья Гордиенко.

Над постановкой конкурсного номера Sugar работал греческий режиссер Фокас Евангелинос, который уже несколько раз покорял зрителей Евровидения постановками для конкурсантов. В номере Натальи Гордиенко будут элементы хореографии из клипа Sugar, который был снят в Киеве. На сцене певица появится с харизматичными танцорами (из балета Freedom), всё действие происходит на движущейся платформе, напоминающей кубик сахара. На этом построен весь номер.

Наталья Гордиенко на бирюзовой дорожке / Master Management 360

"Вроде бы выглядит все легко, но я вас уверяю - это очень сложно. Мне не только нужно представлять в голове "рисунок номера", а еще петь, танцевать, работать на камеры. Во время полуфинала 20 мая все будет на высшем уровне и я заряжу вас всех самыми позитивными эмоциями!", - поделилась певица.

Эксклюзивное платье для выступления Натальи Гордиенко на Евровидении создавал всемирно известный модельер из Ливана - Zuhair Murad! Заслуживают внимания и единственные в своём роде туфли, на изготовление которых ушло 9000 кристаллов Swarovski.

Наталья Гордиенко / Master Management 360

"Я хочу принести людям улыбку и позитив! В это непростое время, нам не хватает гормона счастья. И если люди в зале и у экранов, посмотрев мой номер на Евровидении, улыбнутся и хоть ненадолго забудут о своих проблемах, значит все это не зря! Мы готовим красивый, яркий номер. Поверьте, будет жарко! Мы нацелены на высокие результаты. Евровидение - огромная площадка для реализации, опыта и знакомства с талантливыми людьми! Приключениям быть и я хочу получить от этого максимальное удовольствие!" — добавила Наталья.

Напомним, что второй полуфинал состоится 20-го мая и Гордиенко выступает под номером 7, а 22 мая - финал Евровидения 2021.

В первом полуфинале уже выступила Украина с песней Шум группы Go-A. украинцы прошли в финал, а песня продолжает набирать просмотры в Ютуб-канале Евровидения.