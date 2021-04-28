Український Холостяк став татом вперше - зворушливе фото малюка

Дар'я Хлистун і Макс Михайлюк / instagram.com/dasha_khlystun_/

Кохана колишнього Холостяка, пілота Макса Михайлюка Даша Хлистун народила йому первістка.

Дівчина опублікувала зворушливі кадри з пологового будинку в сторіз свого Instagram

Кілька годин тому вранці 28 квітня Даша опублікувала милий кадр з рукою новонародженого малюка, підписавши його: "Тепер я знаю, що таке щастя".

Після цього дівчина пообіцяла повідомити подробиці пізніше і подякувала всім за привітання. Даша народжувала в пологовому будинку клініки Адоніс.

"Спасибі всім велике за привітання. Дуже багато повідомлень отримала, не в змозі відповісти кожному особисто. Скоро вийду на зв'язок (напевно)", - написала вона.

Нагадаємо, Максим повідомив про вагітність Дар'ї та поповненні у своїй родині зворушливими фото.

Офіційно пара підтвердила свій роман тільки влітку 2020 року. Після того, як в мережі ходили чутки про дівчину Максима, вони разом "засвітилися" на фото, відпочивали разом з сім'єю Григорія Решетника, а потім потрапили в кадр під час відпочинку на Ібіці.

Тому за підрахунками різних фан-груп їх відносинам дають старт від травня до червня 2020 - після фіналу шоу Холостяк на ТБ.

Холостяк з 9 сезону Микита Добринін також чекає дитину від дружини Даші Квіткової.